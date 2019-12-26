Türk Delegasyonu'nun Moskova'daki Temasları Uzadı

Reuters Haber Ajansı'nın haberine göre Türk delegasyonunun Moskova’daki temasları beklenenden uzun sürdü ve 3 gün daha uzadı. Türkiye ve Rusya Suriye ve Libya konusunda müzakerelerde bulunuyor.

Türk delegasyonu, hafta başında Rusya’nın başkenti Moskova’ya giderek özellikle Rusya’nın destek verdiği Suriye’deki saldırıların on binlerce Suriyeliyi Türkiye’ye doğru göçe zorlaması konusunda görüşmeler yürütüyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yapılan görüşmelerin ardından Rusya’nın, Suriye’nin kuzeyinde İdlib’teki saldırıları durdurma konusunda çalışacağını, Ankara’nın da bu sözün yerine getirilmesini beklediğini dile getirdi.

Türkiye ve Rusya delegasyonları ayrıca Türkiye’nin, Libya’yla imzaladığı deniz yetki alanı ve güvenlik anlaşmaları konusunda da görüşmelerde bulunuyorlar. Rusya’nın Wagner adlı şirketinin Libya’da, General Halife Hafter’e bağlı güçlere destek verdiği biliniyor. Türkiye’yse uluslararası tanınırlığa sahip Libya hükümetiyle anlaşmalar imzalamış durumda.

Moskova’dan daha önce yapılan açıklamalarda güvenlik anlaşması kapsamında Türkiye’nin, Libya’ya asker göndermesinden kaygı duyulduğu ifade edilmişti.

