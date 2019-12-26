HABER
  4. Türk Delegasyonu'nun Moskova'daki Temasları Uzadı

Türk Delegasyonu'nun Moskova'daki Temasları Uzadı

26.12.2019 11:58 | Son Güncelleme

Reuters Haber Ajansı'nın haberine göre Türk delegasyonunun Moskova’daki temasları beklenenden uzun sürdü ve 3 gün daha uzadı

Türk Delegasyonu'nun Moskova'daki Temasları Uzadı

Reuters Haber Ajansı'nın haberine göre Türk delegasyonunun Moskova’daki temasları beklenenden uzun sürdü ve 3 gün daha uzadı. Türkiye ve Rusya Suriye ve Libya konusunda müzakerelerde bulunuyor.

Türk delegasyonu, hafta başında Rusya’nın başkenti Moskova’ya giderek özellikle Rusya’nın destek verdiği Suriye’deki saldırıların on binlerce Suriyeliyi Türkiye’ye doğru göçe zorlaması konusunda görüşmeler yürütüyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yapılan görüşmelerin ardından Rusya’nın, Suriye’nin kuzeyinde İdlib’teki saldırıları durdurma konusunda çalışacağını, Ankara’nın da bu sözün yerine getirilmesini beklediğini dile getirdi.

Türkiye ve Rusya delegasyonları ayrıca Türkiye’nin, Libya’yla imzaladığı deniz yetki alanı ve güvenlik anlaşmaları konusunda da görüşmelerde bulunuyorlar. Rusya’nın Wagner adlı şirketinin Libya’da, General Halife Hafter’e bağlı güçlere destek verdiği biliniyor. Türkiye’yse uluslararası tanınırlığa sahip Libya hükümetiyle anlaşmalar imzalamış durumda.

Moskova’dan daha önce yapılan açıklamalarda güvenlik anlaşması kapsamında Türkiye’nin, Libya’ya asker göndermesinden kaygı duyulduğu ifade edilmişti.

PARTNER Üçlü ilişkileri olay yarattı: 'Ailem bilse reddeder!' Üçlü ilişkileri olay yarattı: 'Ailem bilse reddeder!'
Barbarlık Müzesi’ni ilk kez ziyaret eden Defne: Çocuklar ölmesinBarbarlık Müzesi’ni ilk kez ziyaret eden Defne: Çocuklar ölmesin
Bolsonaro: Kısmi hafıza kaybı yaşadım!Bolsonaro: Kısmi hafıza kaybı yaşadım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu

19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolsonaro: Kısmi hafıza kaybı yaşadım!

Bolsonaro: Kısmi hafıza kaybı yaşadım!

Korkutan test: Bu füze ABD'nin her yerine ulaşabiliyor!

Korkutan test: Bu füze ABD'nin her yerine ulaşabiliyor!

Prensesinin eski eşi intihar etti

Prensesinin eski eşi intihar etti

Binyamin Netanyahu saldırı alarmı nedeniyle sahneden indirildi

Saldırı alarmı nedeniyle sahneden indirildi

Hong Kong'da şiddetli protestolar devam ediyor

Hong Kong'da şiddetli protestolar devam ediyor

Putin'den Netanyahu'ya: Başbakan sen olmasaydın İsrail ile Rusya savaşa girebilirdi

'Sen olmasaydın İsrail ile Rusya savaşa girebilirdi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.