Türk demokrasi tarihini utanç vesikaları görüntülendi

Türk demokrasi tarihine utanç vesikası olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası dönemin başbakanı Adnan Menderes ve bürokratların yargılandığı “Yassıada’daki” hatıraların yer aldığı 15 bin parçalık özel koleksiyon Ata Müzayede’de bir araya getirildi.

Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesine, dönemin mebus, bürokratları ile Yassıada davalarına tanıklık etmiş olan kişilerin yakınlarından ve koleksiyonculardan 50 yıl içerisinde toplanan özel koleksiyon Ata Müzayede bünyesinde toplandı. Koleksiyonda Cumhuriyet Senato Üyelerinin, Menderes, Polatkan ve Zorlu’nun idamı sonrası Milli Birlik Komitesi üyelerine gönderdiği teşekkür mektubundan, adadaki bir subay tarafından gizlice çekilen fotoğraflara kadar sergilenen 15 bin parçalık koleksiyon tarihe ışık tutuyor. Koleksiyon, darbeden sonra iktidardan uzaklaştırılan Demokrat Parti yönetiminin, darbeyi gerçekleştiren cunta tarafından kurulan özel bir mahkemede yargılandığı, davaların yürütüldüğü Yassıada’da, hem Türkiye hem de dünya demokrasi hayatı için önemli çıkarımlar yapılabilecek acı bir dönemi gözler önüne seriyor.