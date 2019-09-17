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Türk demokrasi tarihini utanç vesikaları görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 17:06 | Son Güncelleme

Türk demokrasi tarihine utanç vesikası olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası dönemin başbakanı Adnan Menderes ve bürokratların yargılandığı “Yassıada’daki” hatıraların yer aldığı 15 bin parçalık özel koleksiyon Ata Müzayede’de bir araya getirildi.Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesine, dönemin mebus, bürokratları ile Yassıada davalarına tanıklık etmiş olan kişilerin yakınlarından ve koleksiyonculardan 50 yıl içerisinde toplanan özel koleksiyon Ata Müzayede bünyesinde toplandı.

Türk demokrasi tarihine utanç vesikası olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası dönemin başbakanı Adnan Menderes ve bürokratların yargılandığı “Yassıada’daki” hatıraların yer aldığı 15 bin parçalık özel koleksiyon Ata Müzayede’de bir araya getirildi.
Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesine, dönemin mebus, bürokratları ile Yassıada davalarına tanıklık etmiş olan kişilerin yakınlarından ve koleksiyonculardan 50 yıl içerisinde toplanan özel koleksiyon Ata Müzayede bünyesinde toplandı. Koleksiyonda Cumhuriyet Senato Üyelerinin, Menderes, Polatkan ve Zorlu’nun idamı sonrası Milli Birlik Komitesi üyelerine gönderdiği teşekkür mektubundan, adadaki bir subay tarafından gizlice çekilen fotoğraflara kadar sergilenen 15 bin parçalık koleksiyon tarihe ışık tutuyor. Koleksiyon, darbeden sonra iktidardan uzaklaştırılan Demokrat Parti yönetiminin, darbeyi gerçekleştiren cunta tarafından kurulan özel bir mahkemede yargılandığı, davaların yürütüldüğü Yassıada’da, hem Türkiye hem de dünya demokrasi hayatı için önemli çıkarımlar yapılabilecek acı bir dönemi gözler önüne seriyor.

15 bin parça özel koleksiyon tarihe ışık tutuyor
Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan’ın infazıyla sonuçlanan sürecin nihayetinde, Yassıada hatıralarını içeren özel koleksiyonun son 50 yılda Ata Müzayede bünyesinde özenle toplandı. 15 bin parçadan oluşan koleksiyonda, yargılamalar sırasında çekilen fotoğraflar, günlükler, merhum Başbakan Adnan Menderes’in tespihi, kol saati, duruşma salonundaki sanık mikrofonu, TBMM Başkanı Refik Koraltan’ın yargılamalarda kendini savunması için ve hemen hemen her sayfasını çizdiği Yassıada Müdafaa Kitabı, Menderes idama götürülürken arkadaşları Celal Bayar ve İbrahim Kirazoğlu’nun yüksek sesle okuduğu el yazma Amme Cüzü yer alıyor.

Türk demokrasi tarihini utanç vesikaları görüntülendi

Türk demokrasi tarihini utanç vesikaları görüntülendi

Türk demokrasi tarihini utanç vesikaları görüntülendi

Türk demokrasi tarihini utanç vesikaları görüntülendi

Türk demokrasi tarihini utanç vesikaları görüntülendi

Türk demokrasi tarihini utanç vesikaları görüntülendi

Türk demokrasi tarihini utanç vesikaları görüntülendi

Türk demokrasi tarihini utanç vesikaları görüntülendi

Türk demokrasi tarihini utanç vesikaları görüntülendi

Türk demokrasi tarihini utanç vesikaları görüntülendi

Türk demokrasi tarihini utanç vesikaları görüntülendi

Türk demokrasi tarihini utanç vesikaları görüntülendi

Türk demokrasi tarihini utanç vesikaları görüntülendi

Türk demokrasi tarihini utanç vesikaları görüntülendi

Türk demokrasi tarihini utanç vesikaları görüntülendi
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