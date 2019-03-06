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Türk denizaltı kurtarma timi Mavi Vatan’da göz doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 14:03 | Son Güncelleme

Dünyanın en iyi denizaltı kurtarma timlerinden biri olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ‘Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi’, Mavi Vatan-2019 tatbikatında gösterdiği performansla göz doldurdu.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan "Mavi Vatan-2019" tatbikatı Akdeniz etabında Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi (DTKYT) de görev aldı.

Dünyanın en iyi denizaltı kurtarma timlerinden biri olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ‘Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi’, Mavi Vatan-2019 tatbikatında gösterdiği performansla göz doldurdu.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan "Mavi Vatan-2019" tatbikatı Akdeniz etabında Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi (DTKYT) de görev aldı. İlk Cevap Stokları ve özel eğitimli 10’u tabip, 10’u sağlık astsubayı toplam 20 sağlık personelinden oluşan tim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde acil durumlarda hizmet veriyor. Ekip, donanmaya bağlı gemilerde hazırladıkları acil müdahale istasyonları ile gemileri adeta yüzen hastaneye çeviriyor. Konuşlandığı yüzer unsurun sağlık imkan ve kabiliyetlerine entegre olan DTKYT, platform üzerinde radyolojik ve biyokimyasal tetkikler, hasar kontrol cerrahisi, ara yoğun bakım, basınç odası tedavisi ve hava yolu ile hasta nakli yapabiliyor. TCG ALEMDAR üzerinde teletıp imkanlarını da kullanarak daha fazla uzman konsültan hekim desteği sağlayabilen DTKYT, Mavi Vatan-2019 tatbikatında gösterdiği performans ile göz doldurdu. Tatbikat bölgesine hava yolu ile intikal eden DTKYT Yardım Timi, TCG Alemdar üzerinde tıbbi triyaj ve tedavi alanları ile hasta yoğun bakım ünitesi ve basınç odası alanlarını donattı. DTKYT Kıdemli Tabip Subayı Tabip Albay Ali İhsan Günerigök yönetiminde denizaltı kurtarma senaryosunda gemiye getirilen kazazedelerin tıbbi tasnifi yapılarak, ilgili tedavi alanlarına yönlendirildi. Burada kurtarılanlara tıbbi müdahale, tetkik ve muayeneleri DTKYT tarafından yapıldı. Tim, ayrıca 6 saatlik hazırlık durumu ile 7/24 olası yüzeye çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltı kazalarında tıbbi ihtiyaçlara cevap verebilecek dünyadaki en önemli ekiplerinden biri.

Türk denizaltı kurtarma timi Mavi Vatan’da göz doldurdu

Türk denizaltı kurtarma timi Mavi Vatan’da göz doldurdu

Türk denizaltı kurtarma timi Mavi Vatan’da göz doldurdu

Türk denizaltı kurtarma timi Mavi Vatan’da göz doldurdu

Türk denizaltı kurtarma timi Mavi Vatan’da göz doldurdu

Türk denizaltı kurtarma timi Mavi Vatan’da göz doldurdu

Türk denizaltı kurtarma timi Mavi Vatan’da göz doldurdu

Türk denizaltı kurtarma timi Mavi Vatan’da göz doldurdu

Türk denizaltı kurtarma timi Mavi Vatan’da göz doldurdu

Türk denizaltı kurtarma timi Mavi Vatan’da göz doldurdu

Türk denizaltı kurtarma timi Mavi Vatan’da göz doldurdu

Türk denizaltı kurtarma timi Mavi Vatan’da göz doldurdu

Türk denizaltı kurtarma timi Mavi Vatan’da göz doldurdu
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