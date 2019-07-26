Türk denizcilerin kaçırılmasından sonra bölge ülkeleri bir araya geldi

Gine Körfezi’nde 10 Türkün kaçırılmasıyla sonuçlanan korsanlık girişimi sonrasında bölge ülkelerinin üst düzey yetkilileri Gana’nın başkenti Akra’da bir araya geldi.

Uluslararası Denizcilik Bürosu’na (IMB) göre Gine Körfezi korsanlık için kritik bir bölge olmaya devam ediyor. Küresel çapta denizde rehin almaların ve kaçırılmaların büyük çoğunluğu bu bölgede yaşanıyor. Korsanlık ciddi bir problem olmaya devam ederken bu yıl 21 olayın yaşandığı bildirildi. 2018’in aynı döneminde ise 31 korsanlık olayı yaşanmıştı. IMB, korsan saldırılarındaki düşüşün Nijerya Donanması devriyelerindeki artışla doğru orantılı olduğunu kabul etti.

Temmuz ayının başlarında Nijerya kıyılarında korsanların 10 Türk denizciyi rehin almaları ve fidye için tutmaları Gana’nın başkenti Akra’da bir konferansta masaya yatırıldı. Gine Körfezi ve bölge ülkelerden denizcilik uzmanları ve deniz subayları, bölgedeki deniz savunmasını iyileştirmek ve korsanlıkla savaşmak için yolların aranacağı bir konferansta bir araya geldi.

Konferansta konuşan Nijerya Donanması Genel Komutanı Amiral EE Aneke, korsanlıkla mücadele çabalarının karşılığını verdiğini söyledi. Aneke, “Bunu donanmanın son üç yılda yaptığı çabalara bağlıyoruz. Çalışma yöntemlerini gözden geçirdik. Bölgenin güvenli olmasını sağlamak için gerçekleştirilen bazı özel eylemler var. Bu eylemler sonuç verdi. Dolayısıyla, bu unsurları da iyileştirmek için çaba göstereceğiz. Çünkü suçlu unsurların kaçmalarını engelleyecek yeni yöntemler bulduk. Bu yüzden kendi devriye çabalarımızı ve süreçlerimizi geliştirdiğimizden emin olduk” ifadelerini kullandı.

Angola Donanması’ndan Amiral Narciso Fastudo Jr. da, Nijerya’nın çabalarının iyi bir başlangıç olduğunu ancak daha fazla ilerlemenin bölge genelinde korsanlıkla mücadele yasalarını standartlaştırmaya bağlı olduğunu söyledi.

Deniz Hukuku ve Güvenlik Merkezi Afrika Genel Direktörü Dr. Kamal-Deen Ali, Gine Körfezi’ndeki korsanlığın karmaşık ve gelişen bir tehdit olduğunu savundu. Ali, bölgedeki hükümetlerin, petrol şirketlerine karşı korsanlık yapanlara af getirdiğini bu sayede korsanlık becerilerini geliştirdiklerini iddia etti.

