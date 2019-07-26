HABER

Türk denizcilerin kaçırılmasından sonra bölge ülkeleri bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 12:06 | Son Güncelleme

Gine Körfezi’nde 10 Türkün kaçırılmasıyla sonuçlanan korsanlık girişimi sonrasında bölge ülkelerinin üst düzey yetkilileri Gana’nın başkenti Akra’da bir araya geldi.Uluslararası Denizcilik Bürosu’na (IMB) göre Gine Körfezi korsanlık için kritik bir bölge olmaya devam ediyor.

Gine Körfezi’nde 10 Türkün kaçırılmasıyla sonuçlanan korsanlık girişimi sonrasında bölge ülkelerinin üst düzey yetkilileri Gana’nın başkenti Akra’da bir araya geldi.
Uluslararası Denizcilik Bürosu’na (IMB) göre Gine Körfezi korsanlık için kritik bir bölge olmaya devam ediyor. Küresel çapta denizde rehin almaların ve kaçırılmaların büyük çoğunluğu bu bölgede yaşanıyor. Korsanlık ciddi bir problem olmaya devam ederken bu yıl 21 olayın yaşandığı bildirildi. 2018’in aynı döneminde ise 31 korsanlık olayı yaşanmıştı. IMB, korsan saldırılarındaki düşüşün Nijerya Donanması devriyelerindeki artışla doğru orantılı olduğunu kabul etti.
Temmuz ayının başlarında Nijerya kıyılarında korsanların 10 Türk denizciyi rehin almaları ve fidye için tutmaları Gana’nın başkenti Akra’da bir konferansta masaya yatırıldı. Gine Körfezi ve bölge ülkelerden denizcilik uzmanları ve deniz subayları, bölgedeki deniz savunmasını iyileştirmek ve korsanlıkla savaşmak için yolların aranacağı bir konferansta bir araya geldi.
Konferansta konuşan Nijerya Donanması Genel Komutanı Amiral EE Aneke, korsanlıkla mücadele çabalarının karşılığını verdiğini söyledi. Aneke, “Bunu donanmanın son üç yılda yaptığı çabalara bağlıyoruz. Çalışma yöntemlerini gözden geçirdik. Bölgenin güvenli olmasını sağlamak için gerçekleştirilen bazı özel eylemler var. Bu eylemler sonuç verdi. Dolayısıyla, bu unsurları da iyileştirmek için çaba göstereceğiz. Çünkü suçlu unsurların kaçmalarını engelleyecek yeni yöntemler bulduk. Bu yüzden kendi devriye çabalarımızı ve süreçlerimizi geliştirdiğimizden emin olduk” ifadelerini kullandı.
Angola Donanması’ndan Amiral Narciso Fastudo Jr. da, Nijerya’nın çabalarının iyi bir başlangıç olduğunu ancak daha fazla ilerlemenin bölge genelinde korsanlıkla mücadele yasalarını standartlaştırmaya bağlı olduğunu söyledi.
Deniz Hukuku ve Güvenlik Merkezi Afrika Genel Direktörü Dr. Kamal-Deen Ali, Gine Körfezi’ndeki korsanlığın karmaşık ve gelişen bir tehdit olduğunu savundu. Ali, bölgedeki hükümetlerin, petrol şirketlerine karşı korsanlık yapanlara af getirdiğini bu sayede korsanlık becerilerini geliştirdiklerini iddia etti.

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Kurbanlık hayvan alırken bunlara dikkat edinKurbanlık hayvan alırken bunlara dikkat edin
(Özel) Köylü tarlasını domuzlardan saç kılıyla koruyor(Özel) Köylü tarlasını domuzlardan saç kılıyla koruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

F.Bahçe'den kötü prova!

F.Bahçe'den kötü prova!

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
26 Temmuz Cuma mesajları: Sevdikleriniz için güzel ve anlamlı mesajlar

En güzel Cuma mesajları

Karabük’te 54 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Karabük’te 54 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Ankara merkezli 7 ilde operasyon!

7 ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

Şentop'tan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

Son dakika! İstanbul merkezli 11 ilde operasyon! 161 gözaltı kararı

Çok sayıda gözaltı kararı! Kamu görevlileri de var...

Konya'da kaçak silah atölyesine operasyon

Yakalanmamak için polis telsizi dinlemişler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.