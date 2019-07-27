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"Türk denizciliği iyi bir ivme yakaladı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 19:39 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Türk denizciliği son dönemde uygulanan doğru politikalarla iyi bir ivme yakaladı" - "Gemi inşa sanayisinde dünyada tanınan bir marka haline geldik. Her türlü gemiyi anahtar teslim yapacak durumdayız. Sadece kendimize yeterli olmanın ötesinde, bütün dünyaya her tür gemi ihraç edebilir hale geldik"

KOCAELİ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk denizciliğinin son dönemde uygulanan doğru politikalarla iyi bir ivme yakaladığını belirterek, "Gemi inşa sanayisinde dünyada tanınan bir marka haline geldik. Her türlü gemiyi anahtar teslim yapacak durumdayız. Sadece kendimize yeterli olmanın ötesinde, bütün dünyaya her tür gemi ihraç edebilir hale geldik." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, denizciliğin, küresel ticarette en stratejik sektörler arasında yer aldığını, Türkiye'de de yıldız sektörlerden olduğunu söyledi.

Türkiye'nin "lider denizci ülkeler" arasına girmesi gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bu elbette kolay bir iş değil. Zira küresel rekabetin ve hatta acımasız rekabetin en üst seviyede görüldüğü sektör denizciliktir. Hem ayakta kalacaksın hem de ülke bayrağını tüm denizlerde dalgalandıracaksın." ifadesini kullandı.

- "Denizciliğimiz dünyada ilk 15 ülke içinde"

"Türk denizciliği son dönemde uygulanan doğru politikalarla iyi bir ivme yakaladı." diyen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Deniz Ticaret Odamız, Tamer Kıran Başkanımızın liderliğindeki çalışmalarıyla, devletimizin denizcilik sektörüne daha fazla katkı ve destek vermesini sağladı. Böylece denizciliğimiz dünyada ilk 15 ülke içine girdi. Deniz ticaret filomuz büyüdü. Faal tersane sayımız arttı. Gemi inşa sanayisinde dünyada tanınan bir marka haline geldik. Her türlü gemiyi anahtar teslim yapacak durumdayız. Sadece kendimize yeterli olmanın ötesinde, bütün dünyaya her tür gemi ihraç edebilir hale geldik. Bu önemli bir başarı ve alacağımız daha çok mesafe de var. Zira denizcilik aynı zamanda milli varlığımız ve milli servetimiz."

Hisarcıklıoğlu, sektörün canlılığını korumak gerektiğini belirterek, "Yoksa artan dış ticaret hacmi yabancı taşıma şirketlerine yarayacak. Yılda navlun için ödediğimiz para 5 milyar dolara yakın. Bu kadar büyük tutar niye her sene yurt dışına gitsin? Bu parayı neden bizim denizcilerimiz kazanmasın? İhracat hedefine uygun şekilde, gemi inşa sanayimizi, deniz filomuzu, tersanelerimizi, limanlarımızı daha da büyütmeli ve güçlendirmeliyiz, desteklemeliyiz. Deniz Ticaret Odamızın kaptanlığında bu konularda hükümetimizle istişare içindeyiz." dedi.

-"Avrupa'nın en büyük 7. kargo limanı konumunda"

Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'nin sanayinin üretim ve ihracat üssü olduğunu, Avrupa'nın en büyük liman kentleri arasında yer aldığını ifade etti.

Kentin yılda ortalama 10 bin gemiyi ağırladığını, irili ufaklı 35 liman tesisi, 72 milyon ton elleçleme kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük 7. kargo limanı konumunda bulunduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"İzmit Körfezi'ndeki limanlar henüz yarı kapasiteyle çalışıyor. Buradaki yük elleçleme kapasitesi rahatlıkla ikiye katlanabilir. Kocaeli, aynı Rotterdam gibi olabilir. Bunun için devletimizden, limanların demir yolu bağlantılarını tamamlamasını istiyoruz. Bu taşımaları demir yoluna aktarabilirsek, İzmit Körfezi'nin taşıdığı mal miktarı artacak, tır trafiğiyse azalacak."

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da Kocaeli'nin, üretimin, ihracatın ve ithalatın yükünü omuzlarında taşıyan bir şehir olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin sadece Türkiye'nin yükünü taşımadığını dile getiren Işık, "Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan boğazda olmasından dolayı hem kara taşımacılığında hem raylı sistem taşımacılığında hem de deniz taşımacılığında çok önemli bir konumda. Kocaeli hem Marmara'ya hem Karadeniz'e kıyısı olması vesilesiyle de denizcilikte de çok önemli bir şehir." diye konuştu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel de çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Konuşmaların ardından hizmet binasının açılışı yapıldı.

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