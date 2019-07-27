"Türk denizciliği iyi bir ivme yakaladı"

KOCAELİ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk denizciliğinin son dönemde uygulanan doğru politikalarla iyi bir ivme yakaladığını belirterek, "Gemi inşa sanayisinde dünyada tanınan bir marka haline geldik. Her türlü gemiyi anahtar teslim yapacak durumdayız. Sadece kendimize yeterli olmanın ötesinde, bütün dünyaya her tür gemi ihraç edebilir hale geldik." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, denizciliğin, küresel ticarette en stratejik sektörler arasında yer aldığını, Türkiye'de de yıldız sektörlerden olduğunu söyledi.

Türkiye'nin "lider denizci ülkeler" arasına girmesi gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bu elbette kolay bir iş değil. Zira küresel rekabetin ve hatta acımasız rekabetin en üst seviyede görüldüğü sektör denizciliktir. Hem ayakta kalacaksın hem de ülke bayrağını tüm denizlerde dalgalandıracaksın." ifadesini kullandı.

- "Denizciliğimiz dünyada ilk 15 ülke içinde"