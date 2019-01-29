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Türk denizciye hazin veda

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 17:45 | Son Güncelleme

Kerç Boğazı yakınlarında 2 gemide çıkan yangında hayatını kaybeden 4 Türk denizciden birisi olan Yüce Karanki, Yalova’da toprağa verildi.Kerç Boğazı’nda 21 Ocak’ta Tanzanya bayraklı Maestro ve Candy gemileri arasındaki yakıt transferi yapılırken çıkan yangında hayatını kaybeden 4 Türk denizciden biri olan Yüce Karanki (33) için memleketi Yalova’da cenaze töreni düzenlendi.Törende baba Necmi Karanki, anne Hatice Demirtaş ile kardeşleri Hatice Karanki ve Simge Karanki, taziyeleri kabul etti.

Kerç Boğazı yakınlarında 2 gemide çıkan yangında hayatını kaybeden 4 Türk denizciden birisi olan Yüce Karanki, Yalova’da toprağa verildi.
Kerç Boğazı’nda 21 Ocak’ta Tanzanya bayraklı Maestro ve Candy gemileri arasındaki yakıt transferi yapılırken çıkan yangında hayatını kaybeden 4 Türk denizciden biri olan Yüce Karanki (33) için memleketi Yalova’da cenaze töreni düzenlendi.
Törende baba Necmi Karanki, anne Hatice Demirtaş ile kardeşleri Hatice Karanki ve Simge Karanki, taziyeleri kabul etti. Ayrıca Yüce Karanki’nin nişanlısı olduğu öğrenilen Zeynep Elmalı’da Karanki’nin tabutu başında gözyaşlarına hâkim olamadı. Yüce Karanki, Yalova Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yalova Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.
AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak ile Yüce Karanki’nin arkadaşları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde anne Hatice Demirtaş olayla ilgili er ya da geç adaletin yerini bulacağını, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Türk denizciye hazin veda

Türk denizciye hazin veda

Türk denizciye hazin veda

Türk denizciye hazin veda

Türk denizciye hazin veda

Türk denizciye hazin veda

Türk denizciye hazin veda

Türk denizciye hazin veda

Türk denizciye hazin veda

Türk denizciye hazin veda

Türk denizciye hazin veda

Türk denizciye hazin veda

Türk denizciye hazin veda

Türk denizciye hazin veda

Türk denizciye hazin veda
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