HABER
  4. Türk Dermatoloji Derneği AVM'lerde uyuz bulaştığı iddialarını değerlendirdi:

Türk Dermatoloji Derneği AVM'lerde uyuz bulaştığı iddialarını değerlendirdi:

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.01.2020 14:25 | Son Güncelleme

"Alışveriş merkezlerine gitmeyin, kıyafet denemeyin uyarısı yapmak çok ileri bir tedbirdir. Böyle bir şeye asla gerek yok"

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, alışveriş merkezlerinde kıyafet denenirken uyuz bulaştığı iddialarına ilişkin, 'Alışveriş merkezlerine gitmeyin, kıyafet denemeyin' uyarısı yapmanın çok ileri bir tedbir olduğunu, böyle bir şeye gerek bulunmadığını söyledi.

Çalıkoğlu, dernek üyelerinin de katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, son günlerde Türkiye'nin farklı yerlerinde uyuz vakalarında artış yaşandığını ancak olayı salgın olarak değerlendirmenin doğru olmadığını söyledi.

Alışveriş merkezlerinde kıyafet denemesi sırasında uyuz bulaştığı iddialarına değinen Çalıkoğlu, "Alışveriş merkezlerine gitmeyin, kıyafet denemeyin uyarısı yapmak çok ileri bir tedbirdir. Böyle bir şeye asla gerek yok." dedi.

Uyuz vakalarında asıl sorunun tedavinin düzgün yapılmaması olduğunu vurgulayan Çalıkoğlu, uyuzun düzgün tedaviyle önlenebileceğini belirtti.

- "Uyuzda toplu bir tedavi gerekiyor"

Dernek Genel Sekreteri Prof. Dr. Dilek Bayramgürler de uyuzun bulaşıcı olduğunu ve bunun da yakın deri temasıyla gerçekleştiğini aktararak, şunları söyledi.

"Uyuz, bir parazit tarafından oluşturuluyor. Bu parazit aslında insan vücudunda yaşıyor. Vücut dışında elbiselerde ya da dış ortamda yaşaması çok zor. Kıyafetlerle ya da dış ortamdaki yerlerden insanlara bulaşması çok olası değildir. Toplumda salgına yol açabileceğini söylemek mümkün değil."

Uyuz vakalarında tüm aile bireylerinin tedavi edilmesi gerektiğine dikkati çeken Bayramgürler, "Eğer bir evde ya da toplu yaşanan bir yerde uyuz tespit edildiyse ortamda bulunanların tedavi edilmesi gerekir. Bir insana uyuz bulaştıktan sonra her hastalıkta olduğu gibi uyuzun da kuluçka evresi var. Bu yaklaşık bir buçuk aya kadar uzayabiliyor. Uyuzda toplu bir tedavi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe: “Yoğun bakımlar akılcı kullanılmıyor"Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe: “Yoğun bakımlar akılcı kullanılmıyor"
Kanlı idrara dikkatKanlı idrara dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu uyuz

En Çok Okunan Haberler

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Ünlü kozmetik devi iflas etti!

Ünlü kozmetik devi iflas etti!

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Tiryakiler bu sorunun yanıtını arıyor: Tadı mı değişti?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pankreas kanseri belirtileri nelerdir? Pankreas kanseri tedavisi var mı?

Tedavisi yok sanılıyor ama... Umut veren açıklama!

Domuz gribi vakaları arttı! İşte hastalığa yakalanmamak için dikkat edilmesi gerekenler...

Korkutan açıklama! Domuz gribi vakaları arttı

Çinli bilim insanlarından yeşil çay araştırması! Ömrü uzatıyor

Bilim insanlarından yeşil çay araştırması: Ömrü uzatıyor

Influenza nedir? Influenza belirtileri nelerdir?

Influenza nedir?

Lyme hastalığı nedir? Lyme tedavisinde hangi ilaçlar kullanılır?

İşte Justin Bieber'ın hastalığı! Felce bile yol açabiliyor

Akciğer kanseri tedavisinde erken teşhis hayati önem taşıyor! Akciğer kanserinde erken teşhis için ne yapılmalı

Bu hastalıkta erken teşhis hayatı önem taşıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.