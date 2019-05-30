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Türk Dermatoloji Derneğinin “ben taraması” hayat kurtarıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.05.2019 15:11 | Son Güncelleme

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof.

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, ”Bizim, ‘çirkin ördek yavrusu’ dediğimiz ve ileride melanom hastalığına dönüşebilecek benleri tespit etmeye çalışıyoruz” dedi.
Türk Dermatoloji Derneği tarafından ileride deri kanserine (melanom) dönüşebilme riski olan benlere karşı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ücretsiz tarama yapıldı. Türk Dermatoloji Derneği tarafından 22 ilde gerçekleştirilen ben taraması vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, ben taramalarının gönüllü dermatologlar tarafından yapıldığını belirterek, “Bizim, ‘çirkin ördek yavrusu’ dediğimiz ve ileride melanom hastalığına dönüşebilecek benleri tespit etmeye çalışıyoruz. Hastalar, bu muayenenin sadece bu kampanya ile sınırlı olduklarını düşünmesinler. Bu, her dermatoloji uzmanının yapabileceği bir muayene” diye konuştu.
Benler konusunda oldukça hassas davranmak gerektiğini belirten Çalıkoğlu, benlere tıbbi olmayan yerlerde işlem yaptırmanın oldukça sakıncalı olduğunu vurgulayarak, “Bizim gibi güneşi bol ülkelerde güneşten korunmak çok önemli. Koruma faktörü olan kremlerden faydalanıyoruz. Özellikle çocukların korunması çok önemli. Çocukluk döneminde gerçekleşen güneş yanıkları ileride melanom dediğimiz deri kanserine neden olabilir. Yaz aylarında 50 faktör, kış aylarında ise 30 faktör kremler ile koruma sağlamalıyız” şeklinde konuştu.
Asistan Doktor Berkay Temel, ben taraması yaptıkları hastaları takipten çıkarmayarak bilgilendirdiklerini ve benlerde renk değişimi ya da şekil bozukluğu olduğu takdirde hastaların rutin kontrollerden önce kendilerine başvurması gerektiğini kaydetti.
Kontrole gelenlerden Birsen Büyükyarın da bu tarama kampanyasından sosyal medya aracılığıyla haberdar olduğunu söyleyerek, bundan sonraki süreçlerde düzenli taramalarını yaptıracağını belirtti.

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