HABER

Türk destanı "Dede Korkut"un UNESCO listesine alınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 18:21 | Son Güncelleme

Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı: - "Türk destanı Dede Korkut'un listeye girmesiyle Türkiye'nin temsili listedeki eser sayısı 17'ye yükseldi. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Bunlar Türkiye'nin yurt dışındaki tanıtımında önemli konulardır" - "Eskişehir'deki Dede Korkut Parkı'nda Türk dünyasında örneği olmayan bir Dede Korkut anıt duvarı var. Kente gelen bütün misafirlerimize mutlaka Dede Korkut Parkı'nı ziyaret etmelerini, Dede Korkut anıt duvarını görüp okumalarını özellikle tavsiye ediyorum"

ESKİŞEHİR (AA) - Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Türk destanı "Dede Korkut"un Morityus Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen UNESCO toplantısında "Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi"ne oy birliğiyle kabul edilmesine ilişkin, "Böylece Türkiye'nin temsili listedeki eser sayısı 17'ye yükseldi. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Bunlar Türkiye'nin yurt dışındaki tanıtımında önemli konulardır." dedi.

Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk destanı "Dede Korkut"un oy birliği ile kabul edilmesinin önemine değinerek, bu durumun UNESCO'daki Türkiye etkinliğinin en son örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

Dede Korkut'un bu listeye dahil edilmesinin Türk Dünyası Kültür Başkenti olan, Dede Korkut Parkı'na ev sahipliği yapan Eskişehir için ayrı bir öneminin olduğunu vurgulayan Avcı, şöyle konuştu:

"Eskişehir'deki Dede Korkut Parkı'nda Türk dünyasında örneği olmayan bir Dede Korkut anıt duvarı var. Bu anıt duvar aynı zamanda bir çeşme. Bu anıt duvar üzerindeki bütün Dede Korkut hikayeleri Türk dünyasının seçkin sanatçıları tarafından minyatürleri çizilmiş, mermere işlenmiş olarak sergileniyor. Gençlerimiz, çocuklarımız, halkımız orada hem Dede Korkut atamızı hem de onun eserini birebir tanıma fırsatını buluyor. Eskişehir'e gelen bütün misafirlerimize mutlaka Dede Korkut Parkı'nı ziyaret etmelerini, Dede Korkut anıt duvarını görüp okumalarını özellikle tavsiye ediyorum. Türk destanı Dede Korkut'un listeye girmesiyle Türkiye'nin temsili listedeki eser sayısı 17'ye yükseldi. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Bunlar Türkiye'nin yurt dışındaki tanıtımında önemli konulardır."

Avcı, UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkanlığını yürüten ve başarılı çalışmalara imza atan Prof. Dr. Öcal Oğuz'a, UNESCO Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu üyelerine, Paris'teki UNESCO Daimi Temsilciliğine, Kültür ve Turizm Bakanlığına bu süreçteki gayretleri, çalışmaları ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

- "Çingene kızı" mozaiğinin parçalarının ABD'den getirilmesi

Son dönemde birçok güzel haberin üst üste geldiğini ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Gaziantep'deki kamuoyunda 'Çingene kızı' olarak bilinen mozaiğimiz, ABD'nin Ohio eyaletindeki üniversitede sergilenen ve Türkiye'den kaçılarak oraya götüren parçaları da Kültür ve Turizm Bakanlığımızın girişimleri sayesinde yurda getirildi. Önümüzdeki ay içinde Gaziantep'de ait olduğu yerde sergilenmeye başlayacak. Bu çalışmalara sırasında etkili bir lobi faaliyeti yürüten Washington Kültür ve Tanıtma Müşaviri Sedat Gönüllüoğlu'na ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e de teşekkür ediyorum."

PARTNERÖdül töreninde şıklık yarışıÖdül töreninde şıklık yarışı
Karadeniz'deki kötü hava koşulları boğaz trafiğini aksattıKaradeniz'deki kötü hava koşulları boğaz trafiğini aksattı
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın tüm seferler iptalGökçeada ve Bozcaada'ya yarın tüm seferler iptal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dede korkut Eskişehir UNESCO

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

İlginizi Çekebilir

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Bomba iddia: Berat Albayrak'ı aşamıyoruz!

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

İstanbul Boğazı orkoz nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Sona erdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Dikkat! Meteoroloji açıkladı: Kar kapıda

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump anlaştı! Kritik görüşme

Erdoğan ile Trump anlaştı! Kritik görüşme

Atatürk’e hakaret eden muhtara hapis cezası

Atatürk’e hakaret eden muhtara en üst sınırdan ceza!

Selde cansız bedeni bulunan sahibinin başından bir an olsun ayrılmadı

Evler suya gömüldü! Acı haber geldi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Suriyeliler için olay sözler

Suriyeliler için olay sözler: Tehdit oluşturuyorlar

Bakan Gül'den İngiltere'nin Akın İpek kararına tepki

İngiltere'nin kararına Türkiye'den sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.