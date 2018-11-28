ESKİŞEHİR (AA) - Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Türk destanı "Dede Korkut"un Morityus Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen UNESCO toplantısında "Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi"ne oy birliğiyle kabul edilmesine ilişkin, "Böylece Türkiye'nin temsili listedeki eser sayısı 17'ye yükseldi. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Bunlar Türkiye'nin yurt dışındaki tanıtımında önemli konulardır." dedi.

Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk destanı "Dede Korkut"un oy birliği ile kabul edilmesinin önemine değinerek, bu durumun UNESCO'daki Türkiye etkinliğinin en son örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

Dede Korkut'un bu listeye dahil edilmesinin Türk Dünyası Kültür Başkenti olan, Dede Korkut Parkı'na ev sahipliği yapan Eskişehir için ayrı bir öneminin olduğunu vurgulayan Avcı, şöyle konuştu:

"Eskişehir'deki Dede Korkut Parkı'nda Türk dünyasında örneği olmayan bir Dede Korkut anıt duvarı var. Bu anıt duvar aynı zamanda bir çeşme. Bu anıt duvar üzerindeki bütün Dede Korkut hikayeleri Türk dünyasının seçkin sanatçıları tarafından minyatürleri çizilmiş, mermere işlenmiş olarak sergileniyor. Gençlerimiz, çocuklarımız, halkımız orada hem Dede Korkut atamızı hem de onun eserini birebir tanıma fırsatını buluyor. Eskişehir'e gelen bütün misafirlerimize mutlaka Dede Korkut Parkı'nı ziyaret etmelerini, Dede Korkut anıt duvarını görüp okumalarını özellikle tavsiye ediyorum. Türk destanı Dede Korkut'un listeye girmesiyle Türkiye'nin temsili listedeki eser sayısı 17'ye yükseldi. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Bunlar Türkiye'nin yurt dışındaki tanıtımında önemli konulardır."