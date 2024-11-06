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Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi başladı

06.11.2024 10:50
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başladı.

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi başladı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğinde "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes İçin Güvenlik" temasıyla düzenlenen zirve için liderler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Caparov tarafından karşılandı.

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Liderler daha sonra aile fotoğrafı için bir araya geldi. Aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, gözlemci ülkeler olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yer aldı.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan Recep Tayyip Erdoğan
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