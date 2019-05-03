“Türk Dil Kurumu ve Yayıncılığı” söyleşisi düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Türk Dil Kurumu Yayınları ve Yayıncılığı” başlıklı bir söyleşi düzenlendi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi SKS Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşiye Türk Dil Kurumunda görevli Dr. H. Emre Pekyürek konuşmacı olarak katıldı. Türk Dil Kurumunun tarihçesinin anlatıldığı söyleşide, Kurum yayınları ve yayıncılığının serüveni geçmişten günümüze ana hatlarıyla sunuldu. Çok sayıda öğretim üyesi ve öğrencinin katıldığı etkinlikte, Kurum yayınları belli başlıklar altında tasnif edilerek, bu yayınlara dair özet bilgilere yer verildi.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.



