HABER

Türk Dil Kurumundan “Güzel Türkçemiz ve Türk Dil Kurumu” Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 19:09 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Dil Kurumunca, 29 Mayıs’ta Başkent Öğretmenevi’nde gençlere yönelik “Güzel Türkçemiz ve Türk Dil Kurumu” konferansı düzenlendi.Konferansta konuşma yapan Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Dil Kurumunca, 29 Mayıs’ta Başkent Öğretmenevi’nde gençlere yönelik “Güzel Türkçemiz ve Türk Dil Kurumu” konferansı düzenlendi.

Konferansta konuşma yapan Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu gençlerle bir araya gelince vatan için daha çok umutlandığını, istikbal ve istiklalimizin teminatının gençler olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Hekimoğlu, ileri görüşlü gençler yetiştirme konusunda yetişkinlere ve eğitimcilere düşen sorumluluklara da vurgu yaptı.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin konuşmasında, Türk Dil Kurumunun Türkçenin dünyada daha da yaygınlaşıp gelişmesi ve yabancı diller boyunduruğunda kalmadan kendini savunabilmesi için çalışan bir kurum olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Gülsevin, akademik hayatları için Türk Dil Kurumunun gençlere sunduğu imkânlardan da söz etti.
Konferans, “2017 Türk Dili Yılı Tanıtım Filmi”nin gösterimi sonrası serginin gezilmesi ve iftar yemeğiyle son buldu.

Bunu yapan yandı! Artık o da terörizmin finansmanı sayılacak! Bunu yapan yandı! Artık o da terörizmin finansmanı sayılacak!
MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandıMLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandı
Kırklareli'de Solo Türk gösterisiKırklareli'de Solo Türk gösterisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Emekli aylığınız kesilebilir

Emekli aylığınız kesilebilir

'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili flaş gelişme

'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili flaş gelişme

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mavi kategoride aranan MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandı

MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandı

Pençe Harekatı'nda şehit düşen askerimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

FETÖ elebaşına 'mehdi' diyen eski hakimin cezası belli oldu

İlhan Karagöz'ün cezası belli oldu

Vapurdan atlayan adamı can simidiyle kurtardı

Kadıköy-Eminönü vapurunda şoke eden olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.