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Türk Dil Kurumunun 87. kuruluş yıl dönümü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 18:18 | Son Güncelleme

Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Dil Kurumunun 87.

Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Dil Kurumunun 87. kuruluş yıl dönümü, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Zeki Eraslan, TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, TDK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı ve Türk diline değerli hizmetler veren akademisyenlerin katıldığı bir programla Türk Dil Kurumu Konferans Salonu’nda kutlandı.
Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun konuşmasında, Türkçenin hakim olduğu geniş coğrafyaya Kaşgar, Kırım ve Köln’ü de ekleyerek bu coğrafyalara hizmet etmekle mükellef olduklarını vurguladı. Kültür birliğinin içerisinde dil birliğinin de yer aldığını ifade eden Dursun, gençlerin Türkçeyi güzel kullanma kabiliyetini canlı tutmak için Bakanlık olarak çeşitli girişimlerde bulunacaklarının altını çizdi.
TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, 1932’de kurulan Türk Dil Kurumunun 87 yıl önce kuruluş amacı ne ise bugün de aynı ilke ve amaçlarla çalışmalarına devam ettiğine ve edeceğine değindi. Gülsevin, konuşmasının sonunda kurumun yakın gelecekteki projelerine de değindi.
Kutlama kapsamında gerçekleştirilen söyleşiye konuşmacı olarak Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Nevzat Gözaydın ve Prof. Dr. Hamza Zülfikar katıldı. Konuşmalarında Türk Dil Kurumuyla bağlarının öğrencilik yıllarına dayandığını ifade eden akademisyenler, Kurumun akademik ve idari hayatlarındaki yerinden de söz ederek Türk dilinin gelecek nesillere doğru ve bilinçli aktarılmasında Türk Dil Kurumunun önemine dikkat çektiler.
Program söyleşiyi gerçekleştiren akademisyenlere plaket verilmesinin ardından sona erdi.

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