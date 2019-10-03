Dışişleri Bakanlığınca, "10. yıl dönümünü idrak etmekte olduğumuz Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü'nü birlikteliğimizin pekiştiği bir dönemde kutlamaktayız." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşması'nın 3 Ekim 2009'da imzalandığı anımsatıldı.

Anlaşmanın, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalandığı ve yıl dönümünün her sene "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü" olarak kutlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"10. yıl dönümünü idrak etmekte olduğumuz Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü'nü 15 Ekim'de Bakü'de düzenlenecek Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne Özbekistan'ın da tam üye olarak katılımına ve Türk Konseyi Avrupa Ofisinin faaliyete geçmesine tanık olduğumuz, dolayısıyla birlikteliğimizin pekiştiği bir dönemde kutlamaktayız."

- "Üye ülkeler arasındaki ilişkiler daha geniş bir zemine kavuşturulmuştur"

Geride kalan 10 yıllık sürede Türk Konseyinin kurumsallaşması yönünde önemli adımlar atıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: