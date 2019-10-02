"Türk dili ve kültürü geçtiği coğrafyayı besliyor"

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, bilim, kültür ve dil tarihçilerinin, Türk dilini bir ırmağa benzettiğini belirterek, "Nereden çıktığını bilmediğimiz bu ırmak, bütün Avrasya'yı dolaşıyor. Nasıl ki ırmak dolaştığı yeri beslerse ve etkilenirse, Türk dili ve kültürü de geçtiği coğrafyayı besliyor, etkileniyor." dedi.

Gülsevin, Atatürk Üniversitesince 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen "2019-2020 Oryantasyon Programı" kapsamında öğrencilere "Dilimiz, Kimliğimiz" konulu ders verdi.

Dilin kimlik niteliğinde olduğunu vurgulayan Gülsevin, herkesin bu çerçevede davranması gerektiğini söyledi.

Bilim, kültür ve dil tarihçilerinin Türk dilini ırmağa benzettiklerine dikkati çeken Gülsevin, şöyle devam etti:

"Bu ırmak bir yerden doğuyordur. Bu ırmak size göre Orta Asya, başkalarına göre Anadolu, Balkanlar, Mezopotamya, bir yerden doğmuş ve bütün eski dünyayı dolaşmış. 'Türklerin ana yurdu neresidir?' diye bir soru sorulmamalı. Çünkü böyle bir gerçek yok. Bu bir Avrupalının 18. yüzyılda icat ettiği siyasi bir soru. Kimin en eski yurdunun neresi olduğunu tespit edemiyoruz ama Avrupalı bize vaktinde ana yurt olarak Orta Asya'yı belirledi. Çünkü Orhun Yazıtları oradaydı. Nereden çıktığını bilmediğimiz bu ırmak, bütün Avrasya'yı dolaşıyor. Nasıl ki ırmak dolaştığı yeri beslerse ve etkilenirse, Türk dili ve kültürü de geçtiği coğrafyayı besliyor, etkileniyor."