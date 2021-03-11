Türk diplomatın katili serbest bırakılıyor

Türk Dışişleri Bakanlığı, Sasunyan'ın tahliye edilmesi kararının Türk milletinin vicdanını derinden yaraladığını belirterek kararı şiddetle kınadığını açıkladı. "ABD yönetiminin tüm aksi yöndeki girişimlerine rağmen kararın değiştirilmediğine" işaret edilen açıklamada, "Bu vahim karar evrensel hukuk ilkeleri ve adalet anlayışıyla bağdaşmamaktadır" denildi.

Suçunu kabul etmesi ve özür dilemesi karşılığında şartlı salıverilme yasağı kaldırılan Sasunyan, son olarak 2019 yılında şartlı salıverilmek için başvuruda bulunmuş, Aralık 2019'daki duruşmada mahkeme, Sasunyan'ın şartlı tahliyeye uygunluğuna karar vermişti. Ancak Türkiye'nin ABD yönetimi nezdindeki girişimleri sonucu Kaliforniya Valiliği veto yetkisini kullanarak 26 Mayıs 2020'de şartlı tahliye talebinin uygunluğu kararını reddetmişti.

Dışişleri açıklamasında, "Türkiye, Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 31'i diplomat 58 vatandaşını şehit vermiştir. Nefret suçlarının tırmanışa geçtiği, uluslararası dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde siyasi saiklerle vahşi bir katilin salıverilmesi terörizmle mücadelede işbirliği ruhuna da zarar vermektedir. Terörist Sasunyan'ın alçakça işlediği ve 38 yıllık mahkumiyeti süresince hiçbir pişmanlık emaresi göstermediği bu cinayet, hastalıklı ve çarpık bir ideolojiyi temsil eden bir suç olarak asla unutulmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Türk diplomat Kemal Arıkan, Ermeni kökenli Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba tarafından 28 Ocak 1982'de Los Angeles'ta kırmızı ışıkta duran otomobilinin içinde kurşunlanarak öldürülmüştü. Sasunyan yakalanırken firar eden Krikor Saliba'nın aynı yıl Lübnan iç savaşında öldüğü iddia edilmişti.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

