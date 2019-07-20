HABER

Türk diplomatının katili yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 16:44 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) geçtiğimiz Çarşamba günü Erbil’de gerçekleşen ve Türk diplomatın öldürülmesinden sorumlu olan katilinin yakalandığını duyurdu.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele birimince yapılan açıklamada Türk diplomat Osman Köse’ye suikast düzenleyen Mazlum Dağ’ın Erbil’de yakalandığı kaydedildi.Erbil Emniyet Müdürlüğünce fotoğrafı yayınlanan Mazlum Dağ’ın yakalandığı belirtilen açıklamada konuyla ilgili detaylı bilgilerin daha sonra yapılacağını vurgulandı.Erbil’de geçtiğimiz Çarşamba günü bir restorana düzenlenen saldırıda bir Türk diplomatının yanı sıra 2 Irak vatandaş da hayatını kaybetmişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) geçtiğimiz Çarşamba günü Erbil’de gerçekleşen ve Türk diplomatın öldürülmesinden sorumlu olan katilinin yakalandığını duyurdu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele birimince yapılan açıklamada Türk diplomat Osman Köse’ye suikast düzenleyen Mazlum Dağ’ın Erbil’de yakalandığı kaydedildi.
Erbil Emniyet Müdürlüğünce fotoğrafı yayınlanan Mazlum Dağ’ın yakalandığı belirtilen açıklamada konuyla ilgili detaylı bilgilerin daha sonra yapılacağını vurgulandı.
Erbil’de geçtiğimiz Çarşamba günü bir restorana düzenlenen saldırıda bir Türk diplomatının yanı sıra 2 Irak vatandaş da hayatını kaybetmişti.

Ölmek üzereyken bulundu! 1 ay sonra yeniden uçtuÖlmek üzereyken bulundu! 1 ay sonra yeniden uçtu
Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist ve 3 kişi yakalandıErbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist ve 3 kişi yakalandı
Çocuk parkında korkutan yangınÇocuk parkında korkutan yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Sultangazi'de erkek çocukları taciz eden Afgan böyle yakalandı!

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

Erdoğan: Karşılarında Türkiye'yi bulacaklar

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Son dakika! Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü'nde 14 katlı binada dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan iki çocuktan biri öldü

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

İş yerinde cinsel istismar! İğrençlik görüntülerle ortaya çıktı

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.