Türk diplomatlar ve yabancı büyükelçiler dostluk için raket salladı

Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası'nın şampiyonları kadınlarda Dışişleri Bakanlığı Avrupa Genel Müdürü Gülhan Ulutekin, erkeklerde ise Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayesinde, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Ankara Tenis Kulübü (ATK) ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) iş birliğiyle düzenlenen "Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası"nda Türk diplomatlar, yabancı büyükelçiler, bakanlık ve kurum çalışanları ile sporcular yarıştı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın da büyükelçiler ve diğer sporcularla tüm gün raket salladığı karşılaşmaların ardından turnuvanın kapanış ve ödül töreni düzenlendi.

- "Dostluk, sağlık ve iletişim kazandı"

Kaymakcı, törende, Türk dış politikasının sadece masada değil, sahada da vatandaşlarının ihtiyacına koşan, şirketlerini koruyan bir diplomasi yürüttüğünü vurguladı.

Bugün düzenlenen turnuva ile diplomasinin tenis kortuna da taşındığını belirten Kaymakcı, Ankara'daki diplomatların, Dışişleri Bakanlığı görevlilerinin, Ulusal Ajans, Türkiye Akreditasyon Kurumu ve AB Başkanlığı çalışanlarının, Ankara Tenis Kulubü ve Türkiye Tenis Federasyonu üyeleri ve gönüllülerinin turnuva vesilesiyle hem spor yaptığını hem de geleceğe ilişkin görüşlerini paylaştığını anlattı.