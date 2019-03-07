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Türk diplomatların Holokost'tan kurtardığı kişiler Roma'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 21:30 | Son Güncelleme

Eski Rodos Başkonsolosu merhum Selahattin Ülkümen'in Holokost'tan kurtardığı Lina Amato Kantor'un hikayesinin anlatıldığı belgesel Roma'daki Yunus Emre Kültür Merkezinde gösterildi - Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli: - "Antisemitizmin, ırkçılığın, yabancı düşmanlığının ve İslamofobinin yine aynı coğrafyada yeniden yükselişte olduğunu görmek endişe verici"

MADRİD (AA) - İtalya'nın başkenti Roma'daki Yunus Emre Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde, Türk diplomatların Holokost'tan kurtardığı kişilerle ilgili etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, 1943-1945 arasında Rodos Başkonsolosu olarak görev yapan, merhum Selahattin Ülkümen'in Holokost'tan kurtardığı Lina Amato Kantor'un hikayesinin anlatıldığı belgesel gösterildi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, gösterim öncesinde yaptığı konuşmada, "Holokost milyonlarca masum insanın acı çektiği, tarihte eşi benzeri bulunmayan bir suçtur. Bugün gelecek nesillerin farklı gördüklerine kin beslemeyecekleri, saygı ve hoşgörünün hakim olduğu bir dünya inşa etmemiz gerekir. Antisemitizmin, ırkçılığın, yabancı düşmanlığının ve İslamofobinin yine aynı coğrafyada yeniden yükselişte olduğunu görmek endişe vericidir." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Esenli, "Ülkemizin birlikte yaşama kültürünün uzun bir geçmişi vardır. Osmanlı İmparatorluğu 1492'de İspanya’dan sürgün edilen Yahudi nüfusunu kucaklamıştır. Türkiye, bugün de, insan onurunu temel alan yaklaşımı ve tarihi bir insani çabayla 3,5 milyon Suriyeli’yi bağrına basmaktadır. Tüm bu insani çabaların tarihte hak ettiği yeri alacağına inanıyorum." diye konuştu.

Diğer yandan Holokost'tan sağ kurtulan ve eşiyle birlikte gösterime katılan Rodoslu Sami Modiano da döneme ait anılarını paylaştı.

Modiano, İspanya'dan Rodos'a gelen Yahudi toplumunun 420 yıl boyunca sorunsuz ve huzur içinde yaşadığını, Osmanlı yönetiminin Yahudi toplumunu gettolarda tecrit etmediğini, hareket serbestisi verdiğini anlattı.

"Rodos Adası'nda Müslüman, Yahudi, Ortodoks ve Katolikler bir arada uyum ve kardeşlik içinde yaşadı." diyen Modiano, şunları kaydetti:

"Rodos İtalyan yönetimine geçtiğinde Yahudi toplumunun çoğunluğu çalışma ve eğitim gibi nedenlerle Türk vatandaşlığını bırakarak, İtalyan vatandaşlığına geçti. Almanlar, adadaki Yahudi toplumunu Auschwitz Toplama Kampı'na göndermeye karar verdiğinde ise Türk Başkonsolosu Selahattin Ülkümen müdahale ederek Türk Yahudileri kurtardı. Ben bu şanslı kişilerden değildim. Ailemle birlikte toplama kampına gönderildim ve ailemden tek sağ kalan ben oldum."

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Anahtar Kelimeler:
holokost roma Yunus Emre Vakfı

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