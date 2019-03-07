Türk diplomatların Holokost'tan kurtardığı kişiler Roma'da anıldı

MADRİD (AA) - İtalya'nın başkenti Roma'daki Yunus Emre Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde, Türk diplomatların Holokost'tan kurtardığı kişilerle ilgili etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, 1943-1945 arasında Rodos Başkonsolosu olarak görev yapan, merhum Selahattin Ülkümen'in Holokost'tan kurtardığı Lina Amato Kantor'un hikayesinin anlatıldığı belgesel gösterildi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, gösterim öncesinde yaptığı konuşmada, "Holokost milyonlarca masum insanın acı çektiği, tarihte eşi benzeri bulunmayan bir suçtur. Bugün gelecek nesillerin farklı gördüklerine kin beslemeyecekleri, saygı ve hoşgörünün hakim olduğu bir dünya inşa etmemiz gerekir. Antisemitizmin, ırkçılığın, yabancı düşmanlığının ve İslamofobinin yine aynı coğrafyada yeniden yükselişte olduğunu görmek endişe vericidir." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Esenli, "Ülkemizin birlikte yaşama kültürünün uzun bir geçmişi vardır. Osmanlı İmparatorluğu 1492'de İspanya’dan sürgün edilen Yahudi nüfusunu kucaklamıştır. Türkiye, bugün de, insan onurunu temel alan yaklaşımı ve tarihi bir insani çabayla 3,5 milyon Suriyeli’yi bağrına basmaktadır. Tüm bu insani çabaların tarihte hak ettiği yeri alacağına inanıyorum." diye konuştu.