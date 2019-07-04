Türk Dış Politika Araştırması: S-400 füzeleri alınmalı

En önemli sorun: ABD ile ilişkiler İnsanların yüzde 57'si sığınmacı alınmasını istemiyor Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) - Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, ankete katılanların yüzde 44'ü S-400 füzelerinin alınması gerektiğini ifade etti. Türk Dış Politikasının en önemli sorunu olarak da ABD ile ilişkilerin görüldüğü belirtildi. İnsanların yüzde 57'si ise sığınmacı alınmasına son verilmesini istiyor. Ayrıca, Suriyeli sığınmacılardan memnuniyet yüzde 7'ye düştü. Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi’nin her yıl gerçekleştirdiği 'Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması'nın 2019 yılı sonuçları açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre,Türkiye’nin en yakın dostu olarak Azerbaycan görülürken, Türk dış politikasının en önemli sorunu olarak ABD ile ilişkileri öne çıktı. ARAŞTIRMA 26 İLDE BİN KİŞİYLE YAPILDI Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda, Prof Dr Sinem Açıkmeşe, Prof Dr Mitat Çelikpala, Soli Özel, Dr Cihan Dizdaroğlu ile M. Gökcan Kösen tarafından hazırlanan çalışmanın saha araştırması, 27 Mayıs-20 Haziran tarihlerinde Türkiye’nin nüfus yapısını temsil eden 26 ilde 18 yaş üstü bin kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında vatandaşlara Türkiye'nin dış politikasına yön veren gelişmeler hakkında sorular soruldu, tercihleri ortaya çıkarıldı.

VATANDAŞLARIN DIŞ POLİTİKAYA BAKIŞ AÇILARI ÖLÇÜLÜYOR Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Çalışmayı, Türk kamuoyunun dış politikaya bakış açısını tespit etmek ve hükümetin dış politika uygulamalarını ne kadar destekliyorlar ortaya koymak için yapıyoruz. Bunun hem biz araştırmacılara hem de siyasetçilere yön göstereceğini düşünüyorum" dedi. ABD'nin tehdit olarak görüldüğünü söyleye Prof. Dr. Aydın, "ABD'nin Türkiye için tehdit olduğu algısı kamuoyunda uzun yıllardır yerleşmiş durumda ve giderek artan bir oranda devam ediyor. Bu yıl da Türkiye için en büyük tehdit ABD gözüküyor" diye konuştu. S-400 VE SURİYELİ SIĞINMACILAR Prof. Dr. Aydın, "S- 400 sorusunu sorarken ABD ve NATO'nun buna karşı çıkıyor olmasına ve ABD'nin Türkiye yaptırım uygulama tehdidine rağmen füzeler alınmalı mı? diye sorduk. Bütün bunlara rağmen ankete katıların yüzde 44'ü alınması gerektiğini söyledi. Araştırmaya katılanların önemli bir kısmı Türkiye'ye sığınmacının alınmaması gerektiğini söylüyor. Suriyeli sığınmacılarla ilgili memnuniyet durumlarını sorduğumuzda ise giderek azalan bir memnuniyet olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD İLE İLİŞKİLER ÖNEMLİ SORUN Araştırma kapsamında sorulan, 'Sizce Türk Dış Politikasının en önemli sorunu nedir?' sorusuna, katılımcıların yüzde 20.6’sı ABD ile ilişkiler yanıtını verirken, yüzde 18,3’ü “Sınır ötesi terör” yanıtını verdi. Geçtiğimiz yıl yüzde 26,0 ile en önemli sorun olarak görülen Suriye iş savaşı ise, bu yıl gerileyerek, üçüncü sıraya indi. Öte yandan, iki ülke ilişkilerinde son dönemde en önemli gerilim unsuru olarak öne çıkan Türkiye’nin Rusya’da S-400 füzeleri alımı konusunda, ankete katılanların yüzde 44’ü NATO’nun rahatsızlığı ve ABD’nin yaptırım tehditlerine rağmen, füzelerin alınması gerektiğini belirtirken, yüzde 24,9’u alınmaması gerektiğini ifade etti. TÜRKİYE, SURİYE POLİTİKASINDA TARAFSIZ KALMALI Ankete katılanların yüzde 42,1’i Türkiye’nin Suriye’ye yönelik izlemesi gereken politikanın tarafsız olması ve herhangi bir müdahalede bulunulmaması gerektiğini belirtirken, yüzde 13,3’ü ise sadece sığınmacılara yardımcı olması gerektiğini vurguladı. Buna bağlı olarak Türkiye’nin sığınmacılara karşı izlenmesi gereken politikanın ne olması gerektiği sorusuna, katılımcıların yüzde 57,6’sı sığınmacı alımına son verilmeli yanıtını verdi.

Suriyeli sığınmacılardan memnuniyet sorusuna geçtiğimiz yıl katılımcıların yüzde 13,6’sı memnun olduğunu belirtirken, bu yıl sadece yüzde 7’si memnunum diyor. “TÜRKİYE BİR İSLAM ÜLKESİDİR” Araştırmaya göre, ‘Türkiye bir İslam ülkesidir’ diyenlerin oranı yüzde 46 ile bu yıl da ilk sırada yer aldı. Aynı kategoride Türkiye’yi Avrupa ülkesi olarak tanımlayanların oranı ise yüzde 17,6 olurken, Orta Doğu ülkesi olarak tanımlayanların oranı ise yüzde 16,3 oldu. Bu yıl ilk kez sorulan, 'Türkiye kendine has özellikleri olan bir ülkedir' yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 28,5 oldu. “CUMHURBAŞKANI TÜRK DIŞ POLİTİKASININ BELİRLEYİCİSİ OLARAK KABUL EDİLİYOR” Dış politikada temel belirleyici ve yürütücü kurum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak görülüyor. 'Sizce Türkiye’de dış politikanın yapım sürecine en çok hangi kişiler etkide bulunuyor' sorusuna geçtiğimiz yıl yüzde 68,8’lik bir kesim Cumhurbaşkanı yanıtını verirken, bu yıl bu oranın yüzde 72,2‘ye ulaştığı tespit edildi. Öte yandan, 'dış politikanın yapım sürecine en çok etki eden kurum hangisidir' sorusuna, katılımcıların yüzde 62,9 ile Cumhurbaşkanlığı’nın önünde Dışişleri Bakanlığı cevabını verdi.