Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması: 'ABD'yi tehdit olarak görenlerin oranı azalıyor, AB üyeliğine destek artıyor'

Kadir Has Üniversitesi'nin her yıl hazırladığı Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması'nın 2021 raporuna göre, kamuoyunda Türkiye'nin en yakın dostu Azerbaycan olarak görülürken, tehdit oluşturan ülkeler sıralamasında ABD başı çekiyor. Ankete göre Türkiye'de Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek de artıyor.

29 Nisan-21 Mayıs 2021 arasında 26 ilde 1000 kişi ile yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilen ankette, dış politika konularındaki eğilimler araştırıldı.

"Türkiye'nin en yakın dostu hangi ülkedir?" sorusuna ankete katılanların yüzde 56,6'sı Azerbaycan yanıtını verdi. Azerbaycan'ı yüzde 49,7 ile Kuzey Kıbrıs takip etti.

ABD, "Türkiye için tehdit oluşturan ülkeler hangileridir?" sorusuna verilen yanıtlarda ilk sıradaki yerini korudu. Ancak ABD'nin Türkiye için tehdit olarak görülme oranı son iki yılda yüzde 81,3'ten yüzde 54'e düştü. İsrail de yüzde 41,8 ile ikinci sıraya yerleşti.

Araştırma kapsamında sorulan "Sizce son dönemde Türkiye'nin dış politikasında karşılaştığı en önemli sorun nedir?" sorusuna verilen cevaplar arasında "sınır ötesi terörle mücadele" yüzde 23,5 ile başı çekti. "ABD ile ilişkiler" ise yüzde 12,3 ile ikinci sırada yer aldı.