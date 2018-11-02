Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Genel Başkanı İlker Cebeci, "Meslek örgütlerinin temel işlevi, idari ve siyasi yetki mercileriyle baskı grubu olarak ilişki kurmak, eylem güçleri ve diğer yasal hakları doğrultusunda karar ve uygulama mekanizmaları üzerinde baskı yaratıp onları belli yönde kararlar almak için yönlendirmeye çalışmaktır." dedi.

Türk Dişhekimleri Birliği 17. Olağan Genel Kurulu başladı. Bir otelde gerçekleştirilen Genel Kurul'un açılışında konuşan TDB Genel Başkanı Cebeci, insanlığın varoluşundan bu yana farklı biçimlerde de olsa örgütlenmenin, temel insan gereksinimlerinden biri olduğunu belirtti. Cebeci, bunun hem örgütlenen kişi hem de içinde yer aldığı toplumsal yapının kurumları ve mekanizmaları için gereklilik olduğunu söyledi.

Meslek örgütlerinin temel işlevlerinin, mesleki dayanışmayı, desteği ve yardımlaşmayı sağlamak, mesleğin ve meslek mensuplarının haklarını korumak ve geliştirmek, mesleki faaliyetlerin belli standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak olduğunu ifade eden Cebeci, aynı zamanda meslek ahlakını korumak ve daha güçlü bir örgütlenme için yeni üyelerin katılımını sağlamak gibi işlevleri de bulunduğunu dile getirdi.