Türk Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan'ın Tepkisi Hukuka Aykırı"

Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine Yunanistan’ın gösterdiği tepkinin uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine gösterdiği tepkiye yanıt verdi. Aksoy “Oruç Reis gemimizin araştırma yapacağı deniz alanı, ülkemizin Birleşmiş Milletler’e bildirdiği kıta sahanlığı sınırları ve 2012 yılında Hükümetimizce TPAO’ya verilen ruhsat sahaları içindedir. Sözkonusu sahanın bir bölümünde Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz esasen geçmiş yıllarda faaliyette bulunmuştu. Hal böyle olmasına rağmen Yunanistan bu araştırma faaliyetimize itiraz ederek, araştırma sahasının kendi kıta sahanlığında olduğunu iddia etmiştir. Yunanistan bu iddiasını başta Meis olmak üzere, kendi ana karasından uzaktaki adalarının varlığına dayandırmaktadır. Yunanistan’ın bu maksimalist kıta sahanlığı iddiası uluslararası hukuka, içtihata ve mahkeme kararlarına aykırıdır” dedi.