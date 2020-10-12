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Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan Bakan'ın Açıklamalarına Yanıt

12.10.2020 12:15 | Son Güncelleme

Türkiye, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, bir Yunan gazetesine verdiği röportajda Türkiye’yle ilgili yaptığı değerlendirmelere tepki gösterdi

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan Bakan'ın Açıklamalarına Yanıt

Türkiye, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın ,bir Yunan gazetesine verdiği röportajda Türkiye’yle ilgili yaptığı değerlendirmelere tepki gösterdi.

Yunan Bakan’ın, Türkiye-Yunanistan görüşmelerinden, Kıbrıs’a kadar çeşitli konularda yaptığı değerlendirmelere, Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yanıt verdi. Aksoy, Yunan Bakanı’nın açıklamalarının asılsız olduğunu söyledi.
Aksoy konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, Eleftheros Typos gazetesinde bugün (11 Ekim) yayımlanan mülakatında ülkemize ilişkin iddia ve beyanları asılsızdır. İstikşafi görüşmeler 2016’da Yunanistan’ın talebi üzerine durdurulmuştur. Bunun Türkiye’den kaynaklandığı iddiası kamuoyunu yanıltmaya matuftur. Aynı şekilde istikşafi görüşmelerde tek bir meselenin ele alındığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Bu görüşmelerin amacı, iki ülke arasında birbirleriyle bağlantılı tüm meselelerin çözüme kavuşturulmasıdır. Diğer taraftan, Maraş sahil şeridini halka açan Türkiye değil, KKTC Hükümetidir. Yunan-Rum ikilisinin bu adımı BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olarak nitelendirmesi ve burada denize giren insanların uluslararası güvenliği tehdit ettiği iddiası ciddiyetten uzak, gülünç bir iddiadır” dedi.

Türkiye ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de yapacaklarını ilan ettikleri askeri tatbikatlara da değinen Aksoy “Ülkemizin ‪28 Ekim 2020 tarihinde Ege Denizi’nde icra edeceğini duyurduğu ve Bakan Dendias tarafından eleştiri konusu yapılan tatbikat, Yunanistan’ın 1988 Atina mutabakatına aykırı olarak evvelce ‪29 Ekim 2020 tarihinde yapacağını duyurduğu tatbikata cevap niteliğindedir. Yunanistan’ın ikazlarımıza rağmen milli günümüzde tatbikat düzenlemesi iyi niyetten yoksun bir yaklaşımdır” ifadelerini kullandı.

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