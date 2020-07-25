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Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Sert Ayasofya Tepkisi

25.07.2020 12:10 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Ayasofya’nın ibadete açılmasına tepki gösteren Yunanistan’ı sert ifadelerle eleştirdi.

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Sert Ayasofya Tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Ayasofya’nın ibadete açılmasına tepki gösteren Yunanistan’ı sert ifadelerle eleştirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan’ın gösterdiği tepkinin kendisine sorulması üzerine Yunanistan’ın bu vesileyle Türkiye düşmanlığını bir kere daha ortaya koyduğunu söyledi.

Aksoy “Yunanistan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam’a ve Türkiye’ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Yunan Hükümetinin ve Parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik’te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz. Ayasofya’da yeniden secdeyi içlerine sindiremeyen Avrupa’nın şımarık çocukları yine hezeyana kapılmıştır. Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı Bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege’deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir. Yunanistan, 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır” dedi.

Aksoy açıklamasında bir kez daha Atina’da cami bulunmamasına da değindi. Aksoy “Ülkesindeki Müslüman Türk Azınlığa yönelik baskıları AİHM kararlarıyla tescil edilen, topraklarındaki tarihi camilerin yıkılmasına göz yuman, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesi Yunanistan’dır. Milli egemenliğini kullanma konusunda hiçbir ülke Türkiye’ye ders veremez”ifadelerini kullandı.

Aksoy, Ayasofya’nın ibadete açılmasının UNESCO Sözleşmesi’ne de uygun olduğunu belirtti ve “Türk milletinin iradesi doğrultusunda ibadete açılan Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi, topraklarımızdaki diğer kültür varlıklarımız gibi Türkiye’ye ait olup, sonsuza kadar mülkiyetimizde ve korumamızda olacaktır. Ayasofya Camii’nin ibadete açılması, 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’nin gereklerine de ruhuna da uygundur. Türkiye’nin tüm dini hak ve özgürlüklere bağlılığı ve hoşgörü geleneği doğrultusunda, tüm dinlere kucak açan barış dini İslam’ın mabedi Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi, bundan sonra da herkese açık olmaya devam edecektir” dedi.

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