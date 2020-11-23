Türk Dışişleri: Müdahale rıza alınmadan gerçekleştirildi

Açıklamada, "Irini Harekâtı, AB tarafından yürütülen; ancak amacı ve faydası tartışmaya açık bir harekâttır. Bu harekât çerçevesinde dün (22 Kasım) “Hamburg” isimli Alman savaş gemisi, Ambarlı Limanından Misurata’ya boya, boya malzemesi ve insani yardım malzemesi taşımakta olan “MV Roseline A” adlı Türk bayraklı ticaret gemisini sabah saatlerinde ayrıntılı şekilde sorgulamıştır. Kaptan işbirliği göstererek geminin yükü ve seferi hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmıştır. Buna rağmen saat 17:45’te Irini Harekâtı silahlı unsurları tarafından gemiye çıkılarak uzun saatler süren bir “denetleme” yapılmıştır. Tüm personelin, Kaptan dâhil, zorla üstleri aranmış, bütün personel bir yerde toplanarak alıkonulmuş, Kaptanın başına silahlı asker dikilerek, zor kullanmak suretiyle konteynerler aranmıştır" ifadeleri yer aldı.

Bakanlık müdahalenin "muğlak bir şüphe" üzerine "rıza alınmadan" yapıldığını açıkladı.Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından Doğu Akdeniz'de AB misyonu Irini bünyesinde görevli Alman fırkateyni Hamburg'un Türkiye bandıralı yük gemisi Roseline A'yı durdurup aramasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Müdahelenin ne Türkiye'nin ne de gemi kaptanının rızası alınarak gerçekleştirildiğini açıklayan Bakanlık, "Kaptanın taşınan kargonun niteliğine dair beyanlarına rağmen, muğlak bir şüphe üzerine başlatılan ve geceyarısı sonrasına kadar devam eden bu müdahale, ancak ülkemizin ısrarlı itirazları üzerine sonlandırılmıştır. Silahlı personel sabaha kadar ticaret gemisinde beklemiş, sabah saat 09:38’de gemiyi terketmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Protesto ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, müdahale ile ilgili olarak "Silah ambargosunu ihlal etmediği görülen gemimizin ağır hava şartları altında saatlerce güzergâhından alıkonulmasını, ayrıca denetleme sırasında personele adeta suçlu muamelesi yapılmış olmasını esefle karşılıyoruz. Yetkisiz ve güç kullanılarak yapılan bu eylemi protesto ediyoruz. Bundan doğabilecek zarar ve kayıplara karşı ilgili gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tazminat hakkı tabiatıyla saklı olacaktır" sözleriyle hukuki süreç başlatılabileceği mesajı verdi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası sularda ticari gemilere müdahale edilebilmesi için bayrak devletinin rızasının alınması esas olduğu ve Libya silah ambargosuna dair BMGK kararları bu yükümlülüğü ortadan kaldırmadığı belirtildi.