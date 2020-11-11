Türk Dışişleri: ‘‘Pompeo’nun Ziyaretine İlişkin İfadeler Yersiz’’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Avrupa ve Ortadoğu turu sırasında Türkiye’ye planladığı ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada kullanılan ifadelere tepki gösterdi.
Aksoy yaptığı yazılı açıklamada, Pompeo’nun ziyaretine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında kullanılan ifadeleri “son derece yersiz” olarak niteledi. Açıklamada ‘‘ABD’nin önce aynaya bakması ve kendi ülkesindeki ırkçılık, İslam düşmanlığı ve nefret suçları gibi insan hakları ihlallerine gereken hassasiyeti göstermesi daha doğru olacaktır. Bu husustaki tepkimiz ABD tarafına iletilmiş ve ABD’nin öncelikli olarak bölgesel ve küresel konularda ülkelerimiz arasında işbirliğinin artırılmasına odaklanması telkin edilmiştir’’ sözlerine yer verildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada “Bakan Pompeo, Fener Rum Patriği Bartholomeos’la Türkiye ve bölgedeki inanç konusunu ve inanç özgürlüğü konusundaki dünya genelindeki güçlü duruşumuzu ve desteğimizi görüşecek” denilmişti.
Aksoy’un açıklamasında ‘‘Misafir yabancı devlet adamlarının ziyaret ettikleri ülkelerdeki dini cemaatlerin temsilcileriyle bir araya gelmelerinde esasen bir sakınca görülmemektedir. Nitekim, birçok farklı inanca yüzyıllardır ev sahipliği yapan ve bu konuda dünyada özel bir konuma sahip olan ülkemizi ziyaret eden yabancı konuklarımız da bugüne kadar Türkiye’deki çeşitli cemaatlerin temsilcileri ile her zaman istedikleri gibi görüşmüşlerdir.
Öte yandan, Türkiye’de dini özgürlükler konusunda özellikle son 20 yılda kaydedilen ilerlemeler herkesin malumudur. Dünyanın birçok yerinde başta Müslümanlar olmak üzere dini azınlıklar ibadetlerini elverişsiz koşullarda ve tehdit altında yerine getirmek zorundayken, gayrimüslim vatandaşlarımız ülkemizde dini vecibelerini serbestçe idrak edebilmekte, farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın ibadet özgürlüğü korunmaktadır. Dolayısıyla, ABD Dışişleri Bakanı’nın ülkemizi ziyaretine ilişkin açıklamada bu hususta kullanılan ifadeler son derece yersizdir’’ sözlerine yer verildi.
Pompeo’dan 10 günlük Avrupa ve Ortadoğu turu
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Cuma gününden itibaren 10 günlük Avrupa ve Ortadoğu turuna çıkacak.
ABD Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayınlanan programında, Dışişleri Bakanı’nın Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa Dışişleri Bakanı Drian’la biraraya geleceği de belirtilmişti.
Programa göre Pompeo, Paris’in ardından İstanbul’a geçecek ve İstanbul’da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile biraraya gelecek.
Türkiye’nin ardından programa göre Gürcistan’a geçecek olan ABD Dışişleri Bakanı, burada da Cumhurbaşkanı Saloma Zurabişvili, Başbakan Giorgi Gaharia, Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani’yle biraraya gelecek. Pompeo ayrıca Gürcistan Ortodoks Kilisesi Patriği II. İlia’yla bir görüşme yapacak.
ABD Dışişleri Bakanı’nın Gürcistan’ın ardından bir sonraki durağı İsrail olacak. İsrail’de Başbakan Netanyahu’yla biraraya gelecek olan Pompeo, İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri ve bölge ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirme girişimlerini ve bölgedeki İran etkisi konularını ele alacak. Bu çerçevede Pompeo’nun İsrail’den sonraki ziyareti Birleşik Arap Emirlikleri’ne olacak.Pompeo, Abu Dabi’de Veliaht Prens Muhammed Bin Zayd’la biraraya gelecek. Ziyarette güvenlik konusundaki işbirliği ve bölgesel meseleler ele alınacak.
ABD Dışişleri Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından Katar’a geçecek ve Katar’da Emir Tamim bin Hamid El Tani’yle ve Başbakan vekili ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdülrahman El Tani’yle görüşecek. Görüşmede ikili ve bölgesel ilişkiler ve Körfez bölgesinin birliğinin önemi konuları masaya yatırılacak.
ABD Dışişleri Bakanı’nın 10 günlük ziyaretinin son durağı Suudi Arabistan olacak. Bakan, Suudi Arabistan’da da Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la biraraya gelecek.