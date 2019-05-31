Türk Dışişleri: S- 400 tedarik sürecinde değişiklik yok

S-400 konusu Ankara ile Washington arasında gerilim yaratmasına rağmen, Türk hükümetinden S-400 anlaşmasından geri adım atılmayacağı yönünde açıklamalar geliyor. Son olarak Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400'lerle ilgili bazı TSK personelinin Rusya'ya eğitime gönderildiğini söylemişti. Akar ayrıca Türkiye'nin ABD'li Raytheon Co. şirketinin ürettiği Patriot füze savunma sistemlerini satın alabilmek için sunulan teklifi de incelediğini belirtmiş, S-400 füzelerinin teslimatının Haziran ayında değil ilerleyen aylarda yapılacağını söylemişti. Akar, "Süreç başladı" demişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin ABD'nin talebi üzerine S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Rusya'dan S- 400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Diğer taraftan, ABD’nin S- 400 sisteminin NATO'nun birlikte çalışabilirliğine ve F- 35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere ABD makamlarına ilettiğimiz Çalışma Grubu toplantısı teklifimiz geçerliliğini korumaktadır" açıklamasında bulundu.

Akar'ın açıklamalarının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama gelmişti. Açıklamada, Türkiye’nin S-400 sevkiyatını tamamlaması halinde yaptırımlarla karşılaşacağı belirtilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD’nin konuya ilişkin pozisyonunu değiştirmediğini vurgulamıştı.

Rusya'nın açıklaması

Rusya'dan hafta içinde konuyla ilgli yapılan açıklamdaysa S-400'lerin teslimatının gecikmesinin söz konusu olmadığı belirtilmişti. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin talebi doğrultusunda S-400'lerin teslimatının öne alındığını anımsattı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre teslimat sürecinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade eden Peskov, "Her şey planlandığı şekilde ilerliyor ve herhangi bir gecikme söz konusu değil" diye konuşmuştu.

F-35 yaptırımı

ABD S-400'lerin NATO ile uyumlu olmadığını ve F-35'lerin güvenliğini tehlikeye atacağını söylüyor ve uzun süredir Türkiye'ye Rus füze sistemini satın almaması için baskı yapıyor. Washington, Ankara'nın S-400 alması halinde Türkiye'nin F-35 programından çıkarılabileceği uyarısı yapıyor. ABD Mart ayında F-35 uçaklarının Türkiye'ye teslimatını dondurmuştu.