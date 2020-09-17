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Türk Dışişleri: "Siyasi Eşitlik Olmadan Kıbrıs'ta Müzakere Olmaz"

17.09.2020 13:25 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda KKTC’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonrasına dair değerlendirmelerine Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi

Türk Dışişleri: "Siyasi Eşitlik Olmadan Kıbrıs'ta Müzakere Olmaz"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda KKTC’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonrasına dair değerlendirmelerine Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi.

Konuya ilişkin bir soruya yanıt veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Guterres’in ifade ettiği sürecin Kıbrıs Konferansı’nın kaldığı yerden devamı anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Aksoy “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesinin çözümüyle ilgili olarak, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yapılacağını söylediği 5+BM toplantısı, bizim açımızdan Ada’da otomatik olarak yeni bir müzakere sürecinin başlaması veya 2017 Temmuz ayında Crans Montana'da sona eren Kıbrıs Konferansı'nın kaldığı yerden devam etmesi anlamına gelmemektedir. Ada'daki iki taraf arasında çözüm için ortak bir zemin ve vizyon bulunmamaktadır” dedi.

Geçmişte yapılan müzakerelerde Rum kesiminin uzlaşmaya yanaşmadığı ve siyasi eşitliği ve adanın doğal kaynak zenginliklerini Türk tarafıyla eşit olarak paylaşmak istemediğini söyleyen Aksoy, eğer bir ortaklık kurulacaksa önce bu şartların yerine gelmesi gerektiğini ifade etti.

Aksoy ” Bu gerçeğe rağmen Ada’da hala bir ortaklık kurulmak isteniyorsa, bunun temel koşulu olan siyasi eşitliğin, tüm unsurlarıyla birlikte içi dolu olarak Rum tarafınca önceden kabul edilmesi ve yeni bir müzakere sürecinin bunun üzerine inşa edilmesi gerekir. Bu yapılamıyorsa o zaman iki tarafın egemen eşitlik temelinde, iki devletli çözüm üzerinde yeni bir müzakere sürecine girmeleri icap eder. Ülkemizin geçen yıl önerdiği gayrıresmi bir 5+BM toplantısı tertiplenmesi fikri bu hususların açıklığa kavuşturulmasına matuftur. Aksi takdirde, Türkiye, evvelce de defaatle açıkladığımız üzere, müphem bir zeminde ve geçmişte başarısız olmuş yöntemlerle yeni bir müzakere sürecine girmeyecektir” dedi.

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