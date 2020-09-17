Türk Dışişleri: "Siyasi Eşitlik Olmadan Kıbrıs'ta Müzakere Olmaz"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda KKTC’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonrasına dair değerlendirmelerine Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi.

Konuya ilişkin bir soruya yanıt veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Guterres’in ifade ettiği sürecin Kıbrıs Konferansı’nın kaldığı yerden devamı anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Aksoy “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesinin çözümüyle ilgili olarak, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yapılacağını söylediği 5+BM toplantısı, bizim açımızdan Ada’da otomatik olarak yeni bir müzakere sürecinin başlaması veya 2017 Temmuz ayında Crans Montana'da sona eren Kıbrıs Konferansı'nın kaldığı yerden devam etmesi anlamına gelmemektedir. Ada'daki iki taraf arasında çözüm için ortak bir zemin ve vizyon bulunmamaktadır” dedi.

Geçmişte yapılan müzakerelerde Rum kesiminin uzlaşmaya yanaşmadığı ve siyasi eşitliği ve adanın doğal kaynak zenginliklerini Türk tarafıyla eşit olarak paylaşmak istemediğini söyleyen Aksoy, eğer bir ortaklık kurulacaksa önce bu şartların yerine gelmesi gerektiğini ifade etti.