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Türk Dışişleri'nden ABD Terörizm Raporuna Tepki

17.12.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 Yılı Terörizm Ülke Raporu’na ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Açıklamada, raporda ABD tarafının hakkaniyetli bir değerlendirme yapmadığı ifade edildi

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 Yılı Terörizm Ülke Raporu’na ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Açıklamada, raporda ABD tarafının hakkaniyetli bir değerlendirme yapmadığı ifade edildi. Türk Dışişleri Bakanlığı söz konusu raporun eksik ve önyargılı olduğunu öne sürdü.

Açıklamada “ABD Dışişleri Bakanlığının 2020 Yılı Terörizm Ülke Raporunda Türkiye’nin PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadelesinin ve bu alanda uluslararası çabalara etkin katkılarının hakkaniyetle değerlendirilmediği; raporun bu konuda eksik ve önyargılı bir yaklaşımı yansıttığı görülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Türk Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Türkiye, terörizme karşı mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan, hukuk temelinde yürütmekte, güvenlik-hak ve özgürlükler dengesini hassasiyetle gözetmektedir. Bu nedenle, anılan raporda hak ve özgürlüklerin orantısız ve gerekçesiz kısıtlandığı iddiası temelsizdir ve kabul edilemez” denildi.

Raporun Suriye bölümüne özellikle yer verilen açıklamada “PKK iltisaklı grupların ülkemizin Suriye’deki öncelikli terörle mücadele kaygısı olduğunun belirtilmesi, bu gruplar ismen zikredilmese dahi, SDG/PYD/YPG’nin PKK ile aynı olduğunun ikrarıdır. ABD’nin DEAŞ ile mücadele kisvesi altında destek verdiği sözde “SDG”nin PKK’nın güdümünde olduğunu ABD’li muhataplarımız da gayet iyi bilmektedir. Bu nedenle, PKK iltisaklı grupların Suriye’de hastaneler dahil sivilleri hedef alan ve son bir yılda 120’den fazla masumun ölümüne yol açan terör saldırılarının raporda yer bulmaması kabul edilemez. Diğer yandan, sözde “SDG”nin YTS’leri Suriye’de gözetim altında tutmasına atıf yapılan bölümde, uluslararası basınca da belirtildiği üzere örgütün YTS’leri rüşvet karşılığında serbest bırakmasına değinilmemiş olmasını da örgütün gerçek niyetlerini örtbas etme çabası olarak değerlendiriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Türk Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı raporunda Türkiye’nin FETÖ’yle mücadelesine dair değerlendirmelere de tepki gösterdi. Açıklamada “Raporda, Türkiye’nin hain terör örgütü FETÖ’ye karşı haklı ve meşru mücadelesinin, bu sinsi örgütün giriştiği kanlı darbe girişimi ve örgütlü suç faaliyetleri dikkate alınmadan önyargıyla değerlendirildiği görülmektedir. FETÖ’nün acımasız bir terör örgütü ve suç şebekesi olduğu somut delillerle ve yargı kararlarıyla ortaya koyulmuştur. FETÖ, sadece ülkemiz bakımından değil, faal olduğu her ülkenin güvenlik ve istikrarı için de bir tehdittir. ABD’den beklentimiz, daha fazla gecikmeden ülkesindeki FETÖ mevcudiyetine ve faaliyetlerine son vermesi, FETÖ elebaşı dahil FETÖ mensuplarına melce sağlamaması, bu alanda Türkiye ile somut işbirliği yapmasıdır” denildi.

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