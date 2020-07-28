Türk Dışişleri'nden ABD'ye Osman Kavala Tepkisi

ABD’nin 1000 günü aşkın süredir tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala’nın serbest bırakılması adına yaptığı çağrıya, Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yapılan çağrının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını söyledi.

Aksoy açıklamasında “ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Osman Kavala’nın tutukluluğunun sonlandırılması çağrısı yapan açıklaması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Osman Kavala hakkında devam eden bir yargı süreci mevcuttur. Bağımsız mahkemeler tarafından yürütülen bu sürece herkes saygı duymak zorundadır. Nitekim adıgeçen hakkında geçtiğimiz Şubat ayında bir beraat kararı verilmiş olup, elde edilen yeni deliller çerçevesinde halihazırda başka bir suçtan tutuklu bulunmaktadır” dedi.

Aksoy açıklamasında ABD’nin Fethullah Gülen’i iade etmemesi ve Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın ABD’de tutuklu bulunduğu süreyi hatırlattı. Aksoy “Konu FETÖ elebaşının ülkemize iadesine geldiğinde hukuki süreçleri bahane gösteren, keza, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’yı herhangi bir dava süreci başlamadan aylarca tutuklu tutanların ülkemizde devam eden bir davaya bu denli müdahalesi çelişkilidir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez” ifadelerini kullandı.

