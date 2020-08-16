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  4. Türk Dışişleri'nden Fransa ve Güney Kıbrıs'a Anlaşma Tepkisi

Türk Dışişleri'nden Fransa ve Güney Kıbrıs'a Anlaşma Tepkisi

16.08.2020 12:14 | Son Güncelleme

Türkiye, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasında 4 Nisan 2017’de imzalanan ve 1 Ağustos 2020 itibariyle yürürlüğe girdiği duyurulan anlaşmaya tepki gösterdi

Türk Dışişleri'nden Fransa ve Güney Kıbrıs'a Anlaşma Tepkisi

Türkiye, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasında 4 Nisan 2017’de imzalanan ve 1 Ağustos 2020 itibariyle yürürlüğe girdiği duyurulan anlaşmaya tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından konuya ilişkin bir soru üzerine yapılan açıklamada Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin böyle bir anlaşma yapmaya yetkili olmadığını söyledi.

Aksoy “Daha önce yapılan açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere, Ada'nın tamamını ve Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen GKRY, böyle bir anlaşma yapmaya ehil ve yetkili değildir. Sözkonusu anlaşma, 1960 Antlaşmalarına ve bu Antlaşmalar tarafından kurulan dengeye aykırıdır. Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğin sağlanması yönündeki çabaları da sekteye uğratma riski barındırmaktadır. Türk tarafı geçmişte bölgenin bir refah ve istikrar alanı haline gelmesine yönelik yapıcı ve olumlu önerilerde bulunmuş, ancak bu öneriler Rum-Yunan ikilisi tarafından reddedilmiştir” dedi.

Aksoy, Fransa’nın bölgeye askeri uçaklar konuşlandırmasının da kabul edilemez olduğunu söyledi. Aksoy “Fransa'nın mevcut dönemde gerilimi daha da arttıracak adımlar atması, bu bağlamda GKRY ile ortak tatbikatlar düzenleyerek, geçici de olsa, 1960 Antlaşmalarının hilafına burada askeri uçaklarını konuşlandırması kabul edilemez. Bu konuda KKTC makamlarınca gösterilen tepkiyi ve yapılan açıklamaları destekliyoruz. BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Fransa'yı, BM'nin gündeminde olan Kıbrıs'la ilgili meselelerde daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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