Türk Dışişleri'nden Holokost Anma Günü Mesajı

Türk Dışişleri Bakanlığı, Holokost Anma Günü nedeniyle bir açıklama yayımladı. Açıklamada Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından katledilen Yahudiler, Romanlar ve azınlık grupların saygıyla anıldığı dile getirildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada “Uluslararası Holokost Anma Günü vesileyle, Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından sistematik bir şekilde katledilen, Yahudiler, Romanlar, engelliler ile hedef alınan azınlık ve gruplara mensup milyonlarca insanı saygıyla anıyoruz. Tarih boyunca dünyanın farklı bölgelerinde zulüm görmüş Yahudiler dahil milyonlarca insanın sığındığı huzurlu bir liman olan Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye, II. Dünya Savaşı sırasında da Nazi mezaliminden kaçan çok sayıda Museviye kucak açmıştır. Bu dönemde, çok sayıda Yahudi temerküz kamplarına gönderilmekten Türk Hükümetinin kararlılığı ve Türk diplomatlarının insanüstü çabaları sayesinde kurtulmuştur. Mağdurlara yardım eli uzatan diplomatlarımızın hatıralarını da bu vesileyle yad ediyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca “Türkiye, antisemitizme, yabancı düşmanlığına, ırkçılığa, İslam karşıtlığına ve her türlü hoşgörüsüzlüğe karşı sergilediği tavizsiz tutumunu sürdürmekte ve nefret temelli söylem ve suçlarla mücadeleye yönelik uluslararası işbirliğine katkı sağlamaktadır” ifadelerine yer verildi.

