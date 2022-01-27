HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Türk Dışişleri'nden Holokost Anma Günü Mesajı

Türk Dışişleri'nden Holokost Anma Günü Mesajı

27.01.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Dışişleri Bakanlığı, Holokost Anma Günü nedeniyle bir açıklama yayımladı. Açıklamada Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından katledilen Yahudiler, Romanlar ve azınlık grupların saygıyla anıldığı dile getirildi

Türk Dışişleri'nden Holokost Anma Günü Mesajı

Türk Dışişleri Bakanlığı, Holokost Anma Günü nedeniyle bir açıklama yayımladı. Açıklamada Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından katledilen Yahudiler, Romanlar ve azınlık grupların saygıyla anıldığı dile getirildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada “Uluslararası Holokost Anma Günü vesileyle, Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından sistematik bir şekilde katledilen, Yahudiler, Romanlar, engelliler ile hedef alınan azınlık ve gruplara mensup milyonlarca insanı saygıyla anıyoruz. Tarih boyunca dünyanın farklı bölgelerinde zulüm görmüş Yahudiler dahil milyonlarca insanın sığındığı huzurlu bir liman olan Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye, II. Dünya Savaşı sırasında da Nazi mezaliminden kaçan çok sayıda Museviye kucak açmıştır. Bu dönemde, çok sayıda Yahudi temerküz kamplarına gönderilmekten Türk Hükümetinin kararlılığı ve Türk diplomatlarının insanüstü çabaları sayesinde kurtulmuştur. Mağdurlara yardım eli uzatan diplomatlarımızın hatıralarını da bu vesileyle yad ediyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca “Türkiye, antisemitizme, yabancı düşmanlığına, ırkçılığa, İslam karşıtlığına ve her türlü hoşgörüsüzlüğe karşı sergilediği tavizsiz tutumunu sürdürmekte ve nefret temelli söylem ve suçlarla mücadeleye yönelik uluslararası işbirliğine katkı sağlamaktadır” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...
Okulda dehşet anları! Ülkeyi ayağa kaldıran görüntülerOkulda dehşet anları! Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

Bakan Nebati’den kredi ve enflasyon mesajı! ‘Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak’

Bakan Nebati’den kredi ve enflasyon mesajı! ‘Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak’

Bir anda şoka girdi: Keşke ben ölseydim

Bir anda şoka girdi: Keşke ben ölseydim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezen Aksu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezen Aksu açıklaması

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı! Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı! Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm

Kılıçdaroğlu 22.00'yi işaret etmişti! "Belge yağıyor"

Kılıçdaroğlu 22.00'yi işaret etmişti! "Belge yağıyor"

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

Her tene uyan koku farklı! İşte burçlara özel en güzel parfümler

Her tene uyan koku farklı! İşte burçlara özel en güzel parfümler

Öğrenciye dayak olayında flaş gelişme: Kanlı kazağımı çıkarıp...

Öğrenciye dayak olayında flaş gelişme: Kanlı kazağımı çıkarıp...

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

İşte İstanbul'da son durum! Köprü, otogar, havalimanı...

İşte İstanbul'da son durum! Köprü, otogar, havalimanı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.