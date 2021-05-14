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Türk Dışişleri'nden İsrail'in Operasyonları Hakkında Açıklama

14.05.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonları ve Anadolu Ajansı çalışanlarının yaralanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı

Türk Dışişleri'nden İsrail'in Operasyonları Hakkında Açıklama

Dışişleri Bakanlığı İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonları ve Anadolu Ajansı çalışanlarının yaralanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında “İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında sivil can kayıplarının hızla artması, BM Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı‘na (UNRWA) bağlı okulların zarar görmesi ve bölgede görev yapan Anadolu Ajansı kameramanı ile foto muhabirinin yaralanmaları, İsrail’in orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırılarını açıkça ortaya koymaktadır”denildi.

Açıklamada ayrıca “İsrail'in bu kere Gazze’ye yönelik tank ve topçu atışlarına başladığı endişeyle öğrenilmiştir. Sivil can kayıplarının daha da artmasına sebebiyet verecek bu saldırıların derhal durdurulması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz. İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye, bu haklı davasında Filistin halkının yanında güçlü şekilde yer almayı sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.

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