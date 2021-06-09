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Türk Dışişleri'nden Mladiç Kararı Değerlendirmesi

09.06.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Dışişleri Bakanlığı, savaş suçlusu Ratko Mladiç hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararına dair bir açıklama yaptı. Açıklamada kararın adaletin tecelli etmesi anlamına geldiği ifade edildi

Türk Dışişleri'nden Mladiç Kararı Değerlendirmesi

Türk Dışişleri Bakanlığı, savaş suçlusu Ratko Mladiç hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararına dair bir açıklama yaptı. Açıklamada kararın adaletin tecelli etmesi anlamına geldiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (EYUCM), 22 Kasım 2017 tarihli kararıyla savaş suçlusu Ratko Mladiç’i Bosna-Hersek savaşı sırasında 1992-1995 yılları arasında işlediği soykırım ile insanlığa karşı suçlardan ve savaş hukuku ihlallerinden ömür boyu hapis cezasına mahkûm etmişti. Ratko Mladiç'in, sözkonusu karara itirazı hakkındaki temyiz kararı Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (UCMRM) tarafından bugün (8 Haziran) açıklanmış olup, adıgeçenin müebbet hapis cezası onanmıştır. Sözkonusu karar Srebrenitsa soykırımının kurbanlarının yakınlarının acılarını dindirmese de adaletin tecellisi bakımından doğru bir karar olmuştur. Kararın, Bosna-Hersek’te ve bölgede toplumsal barış ve uzlaşıya hizmet etmesini ve benzer suçların işlenmemesine katkıda bulunmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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