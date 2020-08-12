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Türk Dışişleri'nden Yunanistan'a Türk Okullarının Kapatılması Tepkisi

12.08.2020 13:43 | Son Güncelleme

Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın ülkedeki Türk azınlığa ait okulları kapatmasına tepki gösterdi

Türk Dışişleri'nden Yunanistan'a Türk Okullarının Kapatılması Tepkisi

Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın ülkedeki Türk azınlığa ait okulları kapatmasına tepki gösterdi. Basın toplantısı sırasında konuya ilişkin bir soruya yanıt veren Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk azınlığa ait okulların kapatılmasının sistematik bir biçimde sürdüğünü söyledi.

Aksoy “Yunanistan, son 25 yıldır Batı Trakya Türk Azınlığına ait olan ilkokulların faaliyetini, ülkedeki tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliği bahanesiyle, azınlığa danışmadan sistematik olarak “geçici durdurma” yoluyla kapatmaktadır. Bunun son örneğini, Azınlığın sekiz ilkokulunun daha kapatılması teşkil etmiştir. Bu kararla, 25 yıl önce 231 olan Türk Azınlık ilkokullarının sayısı 115’e inmiştir” dedi.

Aksoy bu yapılan uygulamanın asimilasyon ve baskı politikası olduğunu ve insan haklarının ihlali olduğunu söyledi.

Hami Aksoy “Yunanistan'ın bu uygulaması, Batı Trakya Türk Azınlığına yönelik olarak onyıllardır sürdürülen asimilasyon ve baskı politikasının bir parçasıdır. Avrupa Birliği de bir üye ülkede insan haklarının sistemli bir biçimde ihlal edilmesine seyirci kalmaktadır. Yunanistan’ı, Lozan Barış Antlaşması hükümleriyle bağdaşmayan, Azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etme politikasına son vermeye ve bahsekonu okulları yeniden açmaya davet ediyoruz. Bu konuda, Batı Trakya Türk Azınlık kurum ve kuruluşları tarafından yapılan açıklamaları destekliyor; konuyu uluslararası toplumun ve insan hakları örgütlerinin dikkatine getiriyoruz. Batı Trakya Türk Azınlığının eğitim sorunlarının çözülmesi için Yunanistan makamları nezdindeki girişimlerimiz Lozan Barış Antlaşmasının tesis ettiği mütekabiliyet esasına göre kararlılıkla sürdürülecektir” ifadelerini kullandı.

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