HABER

Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat:

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 16:28 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, “Ekiplerimiz 149 ülkede necip milletimizin Vakfımıza emanet ettiği kurban vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor” dedi.
Türkiye’nin emanetlerini bu bayramda ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için harekete geçen Türkiye Diyanet Vakfı, 149 ülkede gerçekleştirdiği vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında bayram sevincini dünyaya taşıdı.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, “Hayırsever halkımızın destekleriyle yurt içinde 72 il 278 kesim noktası ve yurt dışında 149 ülke 443 bölgede 6 bin 500 kişilik gönüllü ve çalışan ekibiyle birlikte dünyanın dört bir yanında vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunu başarıyla gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
Tüm dünyada bayram namazıyla birlikte bayram coşkusunun yaşanmaya başladığını hatırlatan Polat, şunları kaydetti:
“Allah’a teslimiyetin, itaat, sadakat ve kurbiyetin sembolü olan Kurban Bayramında bir kez daha paylaşmanın ve paylaştıklarımızla yakınlaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1993 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığımız işbirliği ile “dini esaslara uygun, güven ve emanete riayet” şiarıyla yürüttüğümüz Vekâletle Kurban Kesim Programında bu yıl “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” diyerek yola çıktık. Hem dualarında Türkiye olan kardeşlerimize hayırseverlerimizin selamını götürmek hem de rızayı ilahiye ulaşmak amacıyla çıktığımız iyilik yolculuğunda ekiplerimiz 149 ülkede necip milletimizin Vakfımıza emanet ettiği kurban vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Afrika’dan Asya’ya, Uzak Doğu’dan Güney Amerika’ya, adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize, dünyanın bir ucundan öbür ucuna mesafe tanımaksızın vefakar Milletimizin yardımlarını götürüyoruz. Dünyayı saran iyilik kervanımız yolumuzu gözleyen mazlumların yüzünü güldürdü. Elhamdülillah her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram sevincini dünyaya taşıdık.”
Türk milletinin her dönem dünyanın neresinde olursa olsun mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerinin hamiliğini üstlendiğini ve günümüzde de bu tarihi misyonunu en güzel şekilde sürdürdüğünü ifade eden Polat, “Vakfımıza ulaştırılan her bir emanet büyük bir hassasiyetle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sahadaki ekiplerimiz kesim ve dağıtım işlemlerini bayram süresince devam ettirecek. Bizlere bu hayır yolculuğunda eşlik eden, desteklerini esirgemeyen Aziz Milletimize teşekkür ediyor, bayramlarını tebrik ediyor, kurbanlarının Hak katında kabul ve makbul olmasını niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat:

Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat:

Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat:

Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat:

Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat:

Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat:

Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat:

Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat:

Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat:

Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat:

Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat:

Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat:

Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat:

Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat:

Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat:

Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat:

Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat:
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

Son dakika! İstanbul Pendik'te orman yangını!

İstanbul'da orman yangını!

Bayram tatilinin ilk iki gününde acı bilanço: 24 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilinin ilk iki gününde acı bilanço

İstanbullular bayramın ilk gününde adalara akın etti

İstanbullular bayramın ilk gününde adalara akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.