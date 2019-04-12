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Türk Diyanet Vakfı ve Malezya işbirliği ile İdlib’e insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 15:53 | Son Güncelleme

TÜRK Diyanet Vakfı ve Malezya İslami Organizasyonlar Danışma Kurulu (MAPİM) işbirliği ile Suriye’nin İdlib kentine 9 TIR’dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

Türk Diyanet Vakfı ve Malezya işbirliği ile İdlib’e insani yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - TÜRK Diyanet Vakfı ve Malezya İslami Organizasyonlar Danışma Kurulu (MAPİM) işbirliği ile Suriye’nin İdlib kentine 9 TIR’dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
TIR’ların Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan hareketinden önce bir açıklama yapan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Türk Diyanet Vakfı’nın stratejik ortağı olan MAPİM işbirliği ile 7 yıldan bu yana ortak çalışma içerisinde olduklarını, son üç yılda ise daha yoğun bir diyaloğun yaşandığını anlattı.
YIL İÇERİSİNDE 15 MİLYON TL YARDIM
Toplam 15 TIR’dan oluşan insani yardım konvoyunda ilk etapta 9 TIR’ın Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yapılarak İdlib bölgesine ulaştırılacağını ifade eden eden Çetin, "Araçlarda, gıda maddesi, temel ihtiyaçlar, kıyafet ve oyuncaklar bulunmaktadır. TIR’daki malzemenin maddi değeri 2 milyon TL’dir. Bu arada 2019 yılı içerisinde MAPİM ile yapacağımız yardım projesi tutarı 15 milyon TL olacaktır, hatta yardım miktarı artarak devam edecektir" dedi.
İDLİB VE AZEZ’E OKUL, CAMİ, KONUT
Türk Diyanet Vakfı- MAPİM işbirliği ile İdlib ve Azez’de okul ve cami yapılacağını belirten Çetin şunları söyledi: "İdlib’in Deyr Hasan ve Azez’de Mukaveme kampında 3 bin 600 kişinin eğitim öğretim göreceği 22'şer derslikli 2 okul yapılacak. Ayrıca Azez’de 100 konut inşa edilecek. Bu okullardan engelli kişiler ve yetimler de yararlanacak. 2019 yılı içerisinde yardım çalışmalarımız artarak devam edecektir."

FOTOĞRAFLI

Türk Diyanet Vakfı ve Malezya işbirliği ile İdlib’e insani yardımTürk Diyanet Vakfı ve Malezya işbirliği ile İdlib’e insani yardımTürk Diyanet Vakfı ve Malezya işbirliği ile İdlib’e insani yardımTürk Diyanet Vakfı ve Malezya işbirliği ile İdlib’e insani yardım

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