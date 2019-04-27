Türk dizileri ev tekstiline değer kattı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı (EVTEKS), ABD’den İtalya’ya, İngiltere’den Hollanda’ya kadar 120 ülkeden 120 binin üzerinde alıcıya ev sahipliği yaparken, katılım kararlarında Türk dizilerinin etkisi de hissediliyor.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, CNR Holding şirketlerinden ITF İstanbul Fuarcılık ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri Derneği (TETSİAD) iş birliği ile gerçekleştirilen İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı (EVTEKS), ABD’den İtalya’ya, İngiltere’den Hollanda’ya kadar 120 ülkeden 120 binin üzerinde alıcıya ev sahipliği yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın, fuara yabancı ilgisinin her zamankinden daha da yoğun olduğunu belirterek, ev tekstili sektörünün Türk dizilerinden sonra daha da yükselişe geçtiğini ifade etti.

Aydın, şunları kaydetti:

“Türk dizilerinin sektörümüze de EVTEKS Fuarı’na da katkısı büyük. Yabancı kumaş toptancıları başta olmak üzere fuara Türk dizilerinde ev tekstili ürünlerini gördükten sonra katılma kararı aldıklarını deklare edenler azımsanmayacak kadar fazla sayıda. Dizilerde kullanılan perdeden halıya kadar akla gelebilecek tüm ev tekstili ürünü izleyiciyi satın alma konusunda harekete geçiriyor. Biz firma olarak dizilerin etkisini bizzat yaşadık. Diziler üzerinden yapılan tanıtımla İran Cumhurbaşkanı’nın ofisini döşedik. Onun da etkisi ile ülkeye ciddi bir ihracatımız oldu. Sonrasında Özbekistan Meclisi'nin koltuk kumaşlarını döşedik. Dizilerin tanıtımı yanı sıra sektörümüzün başarılı yükselişini de göz ardı etmemek gerekiyor. Türk ev tekstili olarak, Avrupa’da faaliyet yürüten zincir markaların tahtını sallamaya başladık.”