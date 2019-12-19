Türk dizileri kadına karşı şiddet içerdiği için eleştiriliyor

Türk dizileri son yıllarda Ortadoğu ve Latin Amerika'da büyük popülarite kazandı. Dizi oyuncuları Instagram'da ve diğer sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçi edindi.

Bu diziler 146 ülkede izleyici buluyor. Anadolu Ajansı'na göre Türkiye, dizi ihracından 2018'de 500 milyon dolar kazandı.

Ancak akademisyenler ve kadın hakları savunucuları, dizilerde kadına yönelik genel tutumun ve kadınların erkekler karşısında zayıf ve değersiz olarak sergilenmesinin, kadın karşıtı toplumsal algıyı zayıflatmak yerine güçlendirdiğini söylüyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre Türkiye'de 2019'da 430 kadın öldürüldü, bu sayı 2011'den bu yana sürekli arttı.

Son dönemlerde medyada geniş yer bulan ve art arta gerçekleşen cinayetler nedeniyle kadınlar şiddete karşı tepkilerini yükselterek sorumluların gereken cezayı almasını talep ediyor.

Onlarca şiddet sahnesi

Dizilerde kadına karşı şiddet konusunu ele alan bir araştırmada, popüler dizilerin 8 bölümü incelenmiş ve 14 sahnede kadına karşı zor ve şiddet kullanıldığı, 67 sahnede kadınların ağladığı ve yalvardığı, birçok bölümde ise kadınların kaçırıldığı ve tecavüze uğradığı tespit edildi.