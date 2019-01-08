Türk dizilerinde çok konuşulan sevişme sahneleri

İşte Türkiye'de ekranların son yıllara damga vuran ve çok konuşulan 5 dizinin sevişme sahneleri:
Sevişme sahneleriyle konuşuldular
HAKAN: MUHAFIZ
Netflix platformunun ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız daha yayınlanmadan önce bile çok konuşulurken bir de sevişme sahnesi ortaya çıkınca olay oldu. Ayça Ayşin Turan ve Çağatay Ulusoy'un sevişme sahneleri gündeme bomba gibi düşerken iki oyuncu da bu sahneler hakkında "işimizi yaptık" açıklaması dışında pek de konuşmadı.
YAŞAYAMAYANLAR
Türkiye'nin ilk vampir dizisi Yaşamayanlar'da da bir sevişme sahnesi vardı ve diziden çok o sahne konuşulmuştu. Kerem Bursin'in dizideki sevgilisi rolünü canlandıran Nilperi Şahinkaya, sevişme sahnesiyle ilgili "Babama diziyi izlememesini söyledim" demişti.
Fİ
Bir döneme damga vuran Fİ dizisi de cesur sahneleriyle uzun süre gündemde kaldı. Başrollerini Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Ozan Güven, Berrak Tüzünataç ve Tülay Günal'ın paylaştığı dizinin neredeyse her bölümünde olan sevişme sahneleri hakkında oyuncular yorum yapmazken izleyiciler ise bu sahnelere zaman zaman tepki gösterdi.
ÇARPIŞMA
Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun başrollerini oynadığı Çarpışma dizisindeki sevişme sahneleri de izleyicinin tepkisini çekti. Dizinin ilk bölümünde sık sık sevişme ve öpüşme sahnelerinin olması izleyiciyi rahatsız etti. Tepkilerin ardından dizinin resmi internet sitesindeki bölümden o sahneler çıkarıldı.
AŞK-I MEMNU
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in damga vurduğu dizi de çok konuşulmuştu. Dizideki "gelin" ve "yeğen" aşkı tartışma konusu olurken ilk sezonda 5 dakika 30 saniyelik öpüşme sahnesi fazla uzun bulunmuş ve RTÜK'ten ceza almıştı.
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