Türk dizisi hayranları Türkiye'de buluştu

ABD'nin Chicago şehrinden gelen 34 yaşındaki Lena Gibson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin bir Facebook grubuna dayandığını belirterek, "Benim de yönetici olduğum bu grup 3 yıl önce kuruldu ve 9 binin üzerinde üyesi bulunuyor. Geçen yıl da Türkiye'ye bir gezi düzenlemiştik. Bu yıl tekrar planladık." diye konuştu.

Topluluk, özel bir organizasyon aracılığıyla yaptıkları gezilerin son gününde yönetmen Hilal Saral ve oyuncu Erkan Avcı ile Beyoğlu Sheraton'da bir araya geldi.

Gibson, grupta ABD televizyonunu izlemeyi tamamen bırakan kadınların olduğuna işaret ederek, "Sadece Türkçe izliyorlar. Çünkü Türk dizileri daha detaylı, daha zengin bir anlatımı var ve daha aile odaklı." ifadelerini kullandı.

- "Türk kültürüne ve insanına hayran kaldım"

Dawn Meyer ise Netflix platformunda Türk dizilerini izledikten sonra ülkenin kültürüne ve insanlarına hayran kaldığını vurgulayarak favori aktörünün Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy olduğunu söyledi.

ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşayan Pam Hemphill de artık Amerikan televizyonunu izlemediğine dikkati çekerek, "Türk dizileri benzersiz bir şekilde insanı içine çekiyor. Bir bölüm izledikten sonra bir sonraki bölümü daha çok izlemek istiyorsun." dedi.

- Türk dizileri sayesinde Türkçe öğrenmeye başladı

Etkinliğe katılan en genç isim olan ve ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 23 yaşındaki Adrienne Luedeking ise Türk dizileri sayesinde Türkçe öğrenmeye başladığını aktararak, "Türk dizilerini izlerken yanımda bir de sözlük vardı. Bilmediğim kelimeleri duyduğum zaman durdurup sözlükten anlamına bakıyordum. Daha sonra internetten bir öğretmen buldum ve onunla haftada bir ya da iki kez Skype'tan konuşmaya başladık. Dili öğrenmek için bir yıllığına Türkiye'de yaşamak istiyorum." diye konuştu.