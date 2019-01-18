Türk dizisi Rusya'yı fethetti

Güzel Rus oyuncu Aleksandra Nikiforova ve Ali Ersan Duru’nun baş rollerinde oynadığı, devasa bütçelere mal olan yapım, beklenen reytingleri alamadı.

Kalbimin Sultanı’nın yüksek yapım kalitesine, başarılı oyunculuklarına ve ortalamanın üstünde rejisine rağmen beklenen reytingi alamaması yapımcıyı, kanalı ve emek veren herkesi üzmüştü.

SEVİNDİRİCİ HABER RUSYA'DAN GELDİ!

Kalbimin Sultanı,8 Ocak Salı günü Rusya’nın en büyük kanalı olan 1. Kanal’da akşam saat 21.20’de yayına girdi ve kendi gününün en çok izlenen dizisi olarak bir numaraya oturarak büyük bir başarıya imza attı.

Büyük ilgi çeken ve kanalın prime-time izlenme payında yaklaşık %30’luk bir artış sağlayan diziden son derece memnun olan Rus Kanal yetkilileri, “Biz Kalbimin Sultanını başından beri çok kaliteli ve özgün bir proje olarak gördük ve çok inandık. Bu nedenle Rusya’nın en büyük kanalı olan kanalımızın en kıymetli gününün, en kıymetli saatine koyduk.” dediler ve dizinin Türkiye’de yaşadığı başarısızlığa bir anlam veremedikleri yorumunu yaptılar.