Türk dizisi Rusya'yı fethetti

Güzel Rus oyuncu Aleksandra Nikiforova ve Ali Ersan Duru’nun baş rollerinde oynadığı, devasa bütçelere mal olan yapım, beklenen reytingleri alamadı.
Kalbimin Sultanı’nın yüksek yapım kalitesine, başarılı oyunculuklarına ve ortalamanın üstünde rejisine rağmen beklenen reytingi alamaması yapımcıyı, kanalı ve emek veren herkesi üzmüştü.
SEVİNDİRİCİ HABER RUSYA'DAN GELDİ!
Kalbimin Sultanı,8 Ocak Salı günü Rusya’nın en büyük kanalı olan 1. Kanal’da akşam saat 21.20’de yayına girdi ve kendi gününün en çok izlenen dizisi olarak bir numaraya oturarak büyük bir başarıya imza attı.
Büyük ilgi çeken ve kanalın prime-time izlenme payında yaklaşık %30’luk bir artış sağlayan diziden son derece memnun olan Rus Kanal yetkilileri, “Biz Kalbimin Sultanını başından beri çok kaliteli ve özgün bir proje olarak gördük ve çok inandık. Bu nedenle Rusya’nın en büyük kanalı olan kanalımızın en kıymetli gününün, en kıymetli saatine koyduk.” dediler ve dizinin Türkiye’de yaşadığı başarısızlığa bir anlam veremedikleri yorumunu yaptılar.
BİR TÜRK DİZİSİ İLK DEFA ANA KANALDA
Rusya’da büyük ana kanallarda şimdiye değin hiçbir Türk dizisi yayınlanmadı. Muhteşem Yüzyıl bile tematik bir kadın kanalı olan Domashniy Tv’de yayınlanabildi. Bu ayrıcalığın nedenini sorduğumuz ana yapımcı Burhan Özkan;
“Rusya’nın en büyük TV kanalının Prime Timeda böyle bir dizi yayınlamasının nedeni dizinin iki uluslu bir hikâyeye dayalı bir Türk-Rus ortak yapımı olmasıdır.” dedi ve ilave etti, “Dizimizin Rusya’da başarılı olması yalnızca bizim açımızdan değil sektörün çok uluslu projelere yönelmesi açısından da çok önemli.” dedi.
“Güçleri birleştirirken riski paylaşan ve ülke başına maliyetleri aşağı çeken projelere televizyonlarımızın çok ihtiyacı var” diyen Özkan, “Önümüzdeki dönemde aynı iş modeline dayalı başka projelere hazırlanıyoruz.
Gelişmiş ülkelerin ana kanallarında yayınlanacak, Türkiye’ye ihracat ve turizm geliri getirecek diziler yapmaya devam edeceğiz” dedi.
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