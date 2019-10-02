HABER

Türk DJ Paris Moda Haftası'nda sahne aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 11:28 | Son Güncelleme

DÜNYANIN en önemli moda etkinliklerinden Paris Moda Haftası’nda Bilgi Üniversitesi öğrencisi DJ Serhat Erdem rüzgârı esti.

Türk DJ Paris Moda Haftası'nda sahne aldı

İSTANBUL, (DHA)- DÜNYANIN en önemli moda etkinliklerinden Paris Moda Haftası’nda Bilgi Üniversitesi öğrencisi DJ Serhat Erdem rüzgârı esti. İkinci kez davet edildiği etkinlikte 10 defilenin müziklerini çalan DJ Serhat Erdem, moda ve müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Geçen sezon Paris Moda Haftası’nda önemli birçok farklı markanın defilesinde performansıyla büyük beğeni toplayan DJ Serhat Erdem, müzikleriyle bu yıl da podyumdaydı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencisi Serhat Erdem, birbirinden ünlü markalar için çaldığı parçalarla büyük beğeni topladı.

2008 yılından bu yana profesyonel olarak DJ'lik yapan Bilgi Üniversitesi öğrencisi Erdem, Vogue Fashion Show, Istanbul Moda Haftası gibi önemli organizasyonlarda görev aldı. 2013 yılında görev aldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması’nın ardından müziğini moda için üretmeye başlayan Erdem, geçen yıl Paris Moda Haftası’nda 11 defilenin müziklerini yaptı. Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde son sınıf öğrencisi olan Serhat Erdem, eğitiminin ardından kendi stüdyosunda müzik çalışmalarına devam etmeyi planlıyor.

Bu nasıl vicdansızlık!Bu nasıl vicdansızlık!
Tavuklu patates hayatına mal oluyorduTavuklu patates hayatına mal oluyordu
İzmir'de, sahte içki operasyonuİzmir'de, sahte içki operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağabeyinin cinsel istismarından hamile kaldı, aile şikayetçi olmadı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Eyüpsultan'da vahşet! Tartıştığı eşinin boğazını falçatayla kesti!

'Eşimi öldürdüm şu adreste bulabilirsiniz'

Bartın'da 'eksik para üstü' bahanesiyle dolandırıcılık

'Pes' dedirten ifade: Alışkanlık boyutuna geldi

Beyoğlu'nda down sendromlu genç balkondan aşağı atladı

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Antalya'da bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövüldü

Parkta dehşet anları! Kadın çığlık çığlığa kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.