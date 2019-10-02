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Türk doğal taşı İtalya'dan dünyaya açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 13:41 | Son Güncelleme

İMİB “Türk Doğal Taşlarıyla Yeniden Tasarla” sloganı ile İtalya’da düzenlenen Marmomac 2019 Doğal Taş Fuarı’na katıldı - Sektörün en büyük fuarlarından olan ve 80 bin 845 metrekarelik alanda gerçekleşen Marmomac Fuarı’na, 60 ülkeden 68 binden fazla ziyaretçi katıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), “Türk Doğal Taşlarıyla Yeniden Tasarla” sloganı ile İtalya’da düzenlenen Marmomac 2019 Doğal Taş Fuarı’na katıldı.

İMİB'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli doğal taş ihracatçılarından biri olan Türkiye, İMİB önderliğinde bu yıl, 54. kez düzenlenen “Marmomac 2019 Doğal Taş Fuarı”nda 138 Türk firmasıyla dikkati çekti.

Sektörün en büyük fuarlarından biri olan ve 80 bin 845 metrekarelik alanda gerçekleşen Marmomac Fuarı’na, 60 ülkeden 68 binden fazla ziyaretçi katılım sağladı.

Dört gün boyunca bin 914 metrekarelik alanda yer alan Türkiye pavyonunu ziyaret eden sektör profesyonelleri, Türkiye’den tüm dünyaya yayılan mermer, traverten ve mozaik ürünlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Türkiye’de, 80’in üzerinde değişik tür ile 650’nin üzerinde renk ve desende mermer bulunuyor. Ayrıca traverten, kireç taşında 150’ye yakın doğal taş çeşitliliğine sahip.

- “Hedefimiz İtalya pazarında önemli oyuncu olmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMİB Başkanı Aydın Dinçer, "Marmomac 2019 Doğal Taş Fuarı”nda İstanbul Maden İhracatçıları Birliği önderliğinde 50 tanesi milli katılımcı 88’i ise bireysel katılımcı firma ile yer aldıklarını belirterek, dünyanın sayılı pazarlarından olan İtalya’da önemli bir oyuncu olmak istediklerini bildirdi.

Fuarı tasarımın ön planda olduğu bir organizasyon olarak gördüklerini aktaran Dinçer, “Marmomac Doğal Taş Fuarı, dünyanın önemli organizasyonlarından biri. 54 yıldır İtalya’da düzenlenen bu organizasyon, dünyanın farklı noktalarından gelen sektör profesyonellerini bir araya getirmesinin ötesinde katılımcı firmalara yeni pazarlar bulma şansı veriyor. Dolayısıyla Türkiye doğal taş sektörü olarak yeni bağlantılar oluşturmak, var olan bağlantılarımızın kapsamını genişletmek için birebir temaslarda bulunduk. Ayrıca ‘Turkish Stones’ çantalarımızı fuar girişinde bütün ziyaretçilere vererek, Türkiye holüne yönlendirdik." ifadelerini kullandı.

Fuarın ilk günü, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Ticaret Bakanlığı Maden Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanı Ali Rıza Oktay, MAPEG Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sever ve MAPEG Doğal Taş Daire Başkanı Abdülkerim Aydındağ, milli ve bireysel katılım gösteren firmaları stantlarında ziyaret etti.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz, Milano Ticaret Ataşesi Dr. Emre Orhan Öztelli ve ataşelik yerel uzmanları da fuarın ikinci gününde 138 Türk firmasını stantlarında ziyarette bulundu.

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