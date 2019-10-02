Türk doğal taşı İtalya'dan dünyaya açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), “Türk Doğal Taşlarıyla Yeniden Tasarla” sloganı ile İtalya’da düzenlenen Marmomac 2019 Doğal Taş Fuarı’na katıldı.

İMİB'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli doğal taş ihracatçılarından biri olan Türkiye, İMİB önderliğinde bu yıl, 54. kez düzenlenen “Marmomac 2019 Doğal Taş Fuarı”nda 138 Türk firmasıyla dikkati çekti.

Sektörün en büyük fuarlarından biri olan ve 80 bin 845 metrekarelik alanda gerçekleşen Marmomac Fuarı’na, 60 ülkeden 68 binden fazla ziyaretçi katılım sağladı.

Dört gün boyunca bin 914 metrekarelik alanda yer alan Türkiye pavyonunu ziyaret eden sektör profesyonelleri, Türkiye’den tüm dünyaya yayılan mermer, traverten ve mozaik ürünlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Türkiye’de, 80’in üzerinde değişik tür ile 650’nin üzerinde renk ve desende mermer bulunuyor. Ayrıca traverten, kireç taşında 150’ye yakın doğal taş çeşitliliğine sahip.

- “Hedefimiz İtalya pazarında önemli oyuncu olmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İMİB Başkanı Aydın Dinçer, "Marmomac 2019 Doğal Taş Fuarı”nda İstanbul Maden İhracatçıları Birliği önderliğinde 50 tanesi milli katılımcı 88’i ise bireysel katılımcı firma ile yer aldıklarını belirterek, dünyanın sayılı pazarlarından olan İtalya’da önemli bir oyuncu olmak istediklerini bildirdi.