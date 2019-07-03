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Türk doktor buluşuyla İngiliz Kraliyet Akademisi’nden destek aldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.07.2019 14:15 | Son Güncelleme

Sağlık sektöründe hastaların ve doktorların önemli sorunlarından biri olan ‘hastane enfeksiyonları’ üzerine bir buluş geliştiren Dr.

Türk doktor buluşuyla İngiliz Kraliyet Akademisi’nden destek aldı

İSTANBUL, (DHA) - Sağlık sektöründe hastaların ve doktorların önemli sorunlarından biri olan ‘hastane enfeksiyonları’ üzerine bir buluş geliştiren Dr. Asiye Karakullukçu İngiltere Kraliyet Mühendislik Akademisi’nden destek aldı.

Dr. Asiye Karakullukçu, hastaneye yatıştan yaklaşık 48 saat sonra ortaya çıkan ve erken teşhis edilmediği için her yıl binlerce insanın hayatını kaybettiği ‘hastane enfeksiyonu’nu dakikalar içinde anlaşılmasını sağlayıp, tanı koyacak biyosensör geliştirdi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Dr. Öğr. Asiye Karakullukçu buluşuyla Royal Academy of Engineering'dan ('Kraliyet Mühendislik Akademisi) 'Leaders in Innovation Fellowships' (Yenilikçi Lider) desteğini aldı. Ayrıca Karakullukçu’nun başarısı Royal Academy of Engineering temmuz ayı bülteninde yayımlandı.

HER YIL BİNLERCE İNSAN HAYATINI KAYBEDİYOR

Karakullukçu, hastane enfeksiyonunun tanısının geç konulması sebebiyle her yıl binlerce insanın hayatını kaybettiğini vurguladı. Buluşu hakkında konuşan Karakullukçu “İdrar, kan, balgam gibi klinik örneklerden tespit edilen tanı süreçleri bazı durumlarda 3 güne kadar çıkabiliyor. Bu uzun süre de çoğu zaman enfeksiyonu geri döndürülemez noktaya getiriyor. Hedefimiz, geliştirdiğimiz sensör ile enfeksiyon hastalıklarının tanısı için kolayca kullanılabilen, elde taşınabilir hızlı tanı cihazı üretmek. Böylece, hastadan balgam, idrar gibi spesifik örnek almak yerine bir damla kan ile hastane enfeksiyonu olup olmadığını dakikalar içerisinde anlayabileceğiz” dedi.

İGÜ Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Gayretli ise, “Dünyada hastane enfeksiyonları konusunda hala Dr. Asiye Karakullukçu’nun geliştirdiği şekilde bir tanı cihazı yok. Buluş dünyada daha çok ses getirmeye devam edecek” diye konuştu.

Türk doktor buluşuyla İngiliz Kraliyet Akademisi’nden destek aldıTürk doktor buluşuyla İngiliz Kraliyet Akademisi’nden destek aldı

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