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Türk doktorlar Özbekistan'da

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.11.2018 15:20 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla görevlendirilen 15 doktor, Özbekistan'da gerçekleştirilen 42'nci Sağlık Haftası etkinlikleri kapsamında 11 Kasım'a kadar bölge halkına ücretsiz hizmet verecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Türkiye'den 15 doktor, Özbekistan'da Sağlık Haftası dolayısıyla 11 Kasım'a kadar ücretsiz hizmet verecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 42'nci Sağlık Haftası etkinlikleri kapsamında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'ne gönderilen Türk doktorlar, Nukus şehrindeki Çocuk Hastanesi ile Jinekoloji-Onkoloji Hastanesinde poliklinik hizmetine başladı.

Etkinlikler süresince görev yapacak doktorlar, 11 Kasım'a kadar bölge halkına ücretsiz sağlık hizmeti verecek.

Sağlık Bakanlığı ve TİKA iş birliğinde yürütülen program kapsamında, plastik cerrahi ve kadın doğum alanlarında muayene ve ameliyatlar da yapılacak.

Ayrıca hafta boyunca Özbek sağlık personeline uygulamalı eğitimler verilecek ve karşılıklı tecrübe paylaşımında da bulunulacak.

- 16 ülkeye ulaşıldı

Öte yandan Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen personel, bugüne kadar 3 kıta ve 16 ülkede yapılan sağlık haftası etkinliklerine katıldı.

Türk doktorlar bu programlar kapsamında 22 bin 812 hasta konsültasyonu ve 3 bin 632 ameliyat gerçekleştirdi.

Sağlık haftası dolayısıyla bölge halkı ve sağlık çalışanları ile güçlü bağlar kurulması sağlanırken, aynı zamanda Türkiye'nin yetişmiş insan gücü, sağlık turizmi ve tıbbi malzeme üretimindeki kapasitenin de yurt dışında tanıtımı gerçekleştirildi.

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