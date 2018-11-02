HABER

Türk doktorlardan 7'li çapraz nakil başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 16:57 | Son Güncelleme

Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Ekibince, Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk "Domino 7'li böbrek nakli" gerçekleştirildi - Prof. Dr. Murat Tuncer ile Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar önderliğinde planlanan Domino nakilde, 22 hekim ve çok sayıda uzman görev alırken, eş zamanlı olarak 7 ameliyathanede yapılan operasyonlarla 14 hayat birbirine çapraz bağlandı - Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer: - "Türk hekimlerinin birlikte oldukları zaman yapamayacakları bir şey yok. Halkımız Türk hekimlerine güvensin. En son diyaliz hastası kalana kadar biz çalışmaya devam edeceğiz. Gerekirse gece gündüz ama hedefimiz bir tane bile diyaliz hastası bırakmamak"

İSTANBUL (AA) - Türk doktorlarınca Avrupa'nın ilk "Domino 7'li böbrek nakli" gerçekleştirildi.

Medicana International İstanbul Hastanesinde, Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Ekibince gerçekleştirilen işlem, Prof. Dr. Murat Tuncer ile Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar önderliğinde planlandı.

Domino nakilde, 22 hekim ve çok sayıda uzman görev alırken, eş zamanlı olarak 7 ameliyathanede yapılan operasyonlarla 14 hayat birbirine çapraz bağlandı.

Eş zamanlı olarak 7 farklı ameliyathanede yapılan operasyonlara, Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar başkanlığında Medicana Sağlık Grubu'nun İstanbul hastanelerinde görevli doktor katıldı.

Prof. Dr. Hasan Taşçı, Dr. Öğretim Üyesi Volkan Turunç, Doç. Dr. Gökhan Çipe, Opr. Dr. Sarper Işıksel, Doç. Dr. Hüseyin Kadıoğlu, Doktor Öğretim Üyesi Sevim Kuşlu Çiçek, Opr. Dr. Abdullah As, Opr. Dr. Ulvi Abdullayev olmak üzere 9 cerrahın görev yaptığı operasyonlar, toplamda 10 saat sürdü.

- "Organ nakli tıbbı açısından bir dönüm noktası"

Konuya ilişkin hastanede düzenlenen basın toplantısında konuşan Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, "Bugün çok mutlu bir günde bir aradayız. Sadece Türkiye için değil, bence organ nakli tıbbı açısından da bir dönüm noktası. Organ nakli tıbbında çok büyük önem taşıyan ve dünya çapındaki yüz binlerce hastaya umut veren bir operasyondu. Bu tarihi ameliyatları birlikte gerçekleştirdiğimiz ekibimizle birlikte büyük bir gurur yaşıyoruz." dedi.

Prof. Dr. Murat Tuncer, Türkiye'de organ yetmezliği nedeniyle hasta ölmemesini hayal ettiklerini dile getirerek, bu sebeple değişik yöntemler geliştirerek insan yaşamını kurtarmaya çalıştıklarını aktardı.

Tuncer, bu ameliyatın yapılmasındaki temel amacın, Türkiye'de hali hazırda yüzde 5 olan çapraz nakillerin oranını yüzde 20-30'lara çıkarmak olduğunu ifade etti.

Nakillerin yapılması kadar takip edilmesinin de çok önemli olduğunu ve ekiplerin titizlikle süreçleri yönettiğini, bu açıdan da alıcı ve vericilerin sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu dile getiren Tuncer, şunları kaydetti:

"Bunu yapma sebebimiz insanlara örnek, hastalara umut olmak. 60 bin diyaliz hastamız var. Her yıl bunların 10 bini hayatını kaybediyor. Günde 28 kişi. Ama kadavra listelerine yazılı olup bekleyen sayısı 22 bin. Demek ki 40 bin insan umutsuz. 'Ya bana çıkmaz' ya da 'Ben nakil olamam' diyor. Bizim amacımız, kan gurubu uyumlu olsun, olmasın yakınlarından biri böbrek verebiliyorsa artık herkes böbrek nakli olabilir mesajını vermek. Bu insanların ölmesine gerek yok. Bu insanların hepsini kurtarmaya talibiz. Bunu yaparken de ülkemizdeki diğer merkezlerle birlikte çalışmaya da talibiz. Bizim eksiğimiz yok. Türk hekimlerinin birlikte oldukları zaman yapamayacakları bir şey yok. Halkımız Türk hekimlerine güvensin. En son diyaliz hastası kalana kadar biz çalışmaya devam edeceğiz. Gerekirse gece gündüz ama hedefimiz bir tane bile diyaliz hastası bırakmamak."

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar da basının transplantasyon ekibinin bir parçası olmadıkça Türkiye'de çok sayıda organ nakli yapmanın mümkün olmadığını dile getirerek, basının bu noktada gösterdiği hassasiyetin önemine değindi.

Sarıyar, bugüne kadar 2'li, 3'lü, 4'lü çapraz nakiller yaptıklarını ancak artık daha ileriye gitmek istediklerini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Bu organizasyonları yaptık. Transplantasyon aktivitesinin en standardize olmuş kısmı cerrahisidir. Artık ameliyatlarda değiştirilecek çok bir şey yoktur. Burada asıl zor olan şey 7'li nakli düşünmek. Bunu planlamak ve o 14 insani bu programın içerisinde herkesin en iyi faydalanacağı şekilde planlamaktır."

- "Arkadaş, kardeş, akraba gibi olduk"

Domino nakil sayesinde sağlığına kavuşan Hasan Bilgi de 9 aydır diyalize girdiğini, daha sonra hastaneye müracaat ettiğini dile getirerek, "Durumumuz çok işi şükürler olsun. Herkesten Allah razı olsun. Nakil için çok şaşırdık. Çok mutluyuz. Çok zorluk çektim diyalizde. Ondan kurtulduk şükürler olsun. Eşimin, kardeşlerimin böbreklerine bakıldı ama uymadı. Sonra çapraz nakil yapıldı." diye konuştu.

Çapraz nakille sağlığına kavuşan Şefika Köker'in verici olan eşi Mustafa Köker ise bu zamana kadar eşinin hastalığıyla ilgili ciddi sorunlar yaşadıklarını anlattı.

Köker, "Ben eşim için verdim böbreğimi ama böbreğim artık canım kadar sevdiğim bir bacıma gitti. Biz de başkasından can aldık. Eşim şu anda sıhhatinde. Allah'ıma şükürler olsun. İnsanlar organ naklinden kesinlikle korkmasınlar." dedi.

Köker'e böbreğini veren Arife Özcan da "Kendim isteyerek eşim için çapraz nakil listesine girdik. Böylece de böbreğim Şefika Köker'e gitti. Artık kardeşim gibi kız kardeşlerim nasılsa o da öyle. Hepimiz birbirimize can olduk. Artık arkadaş, kardeş, akraba gibi olduk." ifadelerini kullandı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Koşan Dağı'nın zirvesindeki mağara gibi evde izole yaşam (2)Koşan Dağı'nın zirvesindeki mağara gibi evde izole yaşam (2)
Türkiye'deki ebeveynler 'siber zorbalık'tan endişeliTürkiye'deki ebeveynler 'siber zorbalık'tan endişeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çapraz nakil Domino 7'li böbrek nakli Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Ekibi Prof. Dr. Murat Tuncer Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar

En Çok Okunan Haberler

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...

Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Fenerbahçe Jorge Sampaoli'ye resmi teklif götürdü

Fenerbahçe Jorge Sampaoli'ye resmi teklif götürdü

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm haberi!

İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm haberi!

Deprem uzmanından ürküten 'Türkiye' uyarısı

Deprem uzmanından ürküten 'Türkiye' uyarısı

Şehit Yarbay Songül Yakut'un çocuklarından büyük dayanışma

Şehit Yarbay Songül Yakut'un çocuklarından büyük dayanışma

Milliyet Gazetesi kapanıyor mu? Tarih verdi

Milliyet Gazetesi kapanıyor mu? Tarih verdi

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

İzmir'de ikinci faciadan kıl payı dönüldü!

İzmir'de ikinci faciadan kıl payı dönüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.