Türk doktorlardan Japonlara 'KKKA' eğitimi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği'nde düzenlenen, 'Kategori 1 ve İlişkili Enfeksiyon Hastalıkları Vaka Yönetimi Eğitim Kursu'na, Japonya'dan 11 kişilik heyet katıldı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında eğitim veren Prof. Dr. Turan Buzgan, "Japonlar, 'bizde bu hastalık görülmüyor ama yarın öbür gün bizde de görülebilir, gerekli tedbirleri almak istiyoruz' dediler. O yüzden eğitim almaya geldiler" dedi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Japonya Sağlık Bakanlığı işbirliği ile 'Kategori 1 ve İlişkili Enfeksiyon Hastalıkları Vaka Yönetimi Eğitim Kursu-2013' kursunun ikincisi üniversitenin Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği ev sahipliğinde 2-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Kursa, aralarında Japonya Sağlık Bakanlığı'nın yetkililerinin de bulunduğu 11 kişilik Japon heyeti de katıldı. Japon heyet burada, kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı hakkında Türk doktorlardan eğitim aldı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Buzgan, Türkiye'nin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı konusunda dünyada en çok tecrübesi olan ülkelerden biri olduğunu söyledi. Buzgan, bu hastalığın 2002 yılından beri görüldüğünü söyleyerek, "Toplam 10 bin 562 vaka tespit edildi. Maalesef 501 kişi hayatını kaybetti. Gerçi dünyadaki ölüm oranlarına baktığımızda yüzde 5 ile 30 arasında değişen ölüm oranları var. Bizde yüzde 4.74'lük bir ölüm oranı görülüyor. Bu oran genel ortalamanın altında olduğu için dikkat çekiyor" dedi. 'TÜRKİYE’NİN TECRÜBESİNDEN FAYDANLANMAK İSTEDİLER'

Buzgan, kursa katılan Japon heyetin ilk olarak kendileriyle irtibat kurduğunu söyledi. Japon heyetin Türkiye'nin bu hastalıktaki tecrübesinden faydalanmak istediklerini kaydeden Buzgan, "Çünkü 'Bizde bu hastalık görülmüyor ama yarın öbür gün bizde de görülebilir, gerekli tedbirleri almak istiyoruz' dediler. Dolayısıyla yazıştık ve epeyce görüşmeler oldu. Daha sonra bir kurs tertip edip, buraya 11 kişilik Japon heyeti geldi. Aralarında Sağlık Bakanlığı yetkilileri de bulunuyor." diye konuştu.