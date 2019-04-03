HABER

Türk doktorlardan Özbek doktorlara "acil servis" eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 14:20 | Son Güncelleme

YTB ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğiyle TAEP kapsamında, Türk doktorlar tarafından Özbek doktorlara "acil servis hizmetleri" konusunda eğitim verilecek - Türkiye'den 13 hekimin yer aldığı heyet, Özbekistan'da faaliyet gösteren sağlık kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği görüşmeleri de yapacak

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğiyle Türk Dünyası Acil Tıp Eğitimi Programı (TAEP) kapsamında Türk doktorlar tarafından Özbek doktorlara acil servis hizmetleri konusunda ders anlatılacak.

14 Mart Tıbbiyeliler Derneğinden edinilen bilgiye göre, Türkiye'den 13 hekimin katılacağı program 6-14 Nisan'da gerçekleştirilecek. Türk doktorlar, 14 Mart Tıbbiyeliler Derneğinin hazırladığı proje kapsamında, Özbek doktorlar ve Kazak-Türk Üniversitesinde tıp eğitimi alan öğrencilerle bir araya gelecek.

Özbekistan'ın Taşkent ve Buhara şehirlerinde verilmesi planlanan eğitimde, acil tıp ve diğer alanlardan doktorlar görev alacak.

Türk doktorlardan oluşan heyet ayrıca Özbekistan'da faaliyet gösteren sağlık kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği görüşmeleri de yapacak.

Geçen yıl mayıs ayında 14 Mart Tıbbiyeliler Derneğince düzenlenen program kapsamında Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinde verilen eğitimde 100 sağlık çalışanına acil tıp konusunda ders anlatılmıştı.

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
2 bin 500 yıllık tarihi surları çirkin saldırı2 bin 500 yıllık tarihi surları çirkin saldırı
Öğrenciler bilgi yarışmasında ter döktüÖğrenciler bilgi yarışmasında ter döktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
acil servis hizmetleri konusunda ders doktor Özbek YTB

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MEB LGS 2019 Başvuru Kılavuzunu yayımladı! İşte LGS son başvuru tarihi

Sınava girecek milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler paylaşıldı

İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler paylaşıldı

'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışması sonuçlandı

'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışması sonuçlandı

Ekipler alarma geçti! Polisleri görünce kıyafetlerini çıkarıp...

Alarma geçtiler! Polisleri görünce kıyafetlerini çıkarıp...

MHP'yi yasa boğan ölüm haberi!

MHP'yi yasa boğan ölüm haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.